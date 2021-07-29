Землетрус року: з'явилося відео божевільної тряски на Алясці

Повідомлень про жертви в результаті землетрусу не надходило.

Підземні поштовхи сталися приблизно в 91 км на південний схід від Перрівілля на Алясці - за 800 км від Анкориджа (населення - 298 тисяч людей), найбільшого міста Аляски. Осередок залягав на глибині 3,4 км.

Геологічна служба США USGS повідомила, що після основного землетрусу - в середу о 22:15 за місцевим часом або в четвер о 6:15 за київським часом) відбулися ще два, але з меншою магнітудою - 6,2 і 5,6 бали.

Біля узбережжя Аляски стався потужний землетрус 29 липня (фото: facebook.com/severeweatherEU)

В результаті землетрусу сталося руйнування автодоріг та інших конструкцій в окрузі, але, на щастя, обійшлося без обвалів будинків. Даних про постраждалих немає. У Кадьяку звуки сирени попереджали про цунамі, люди стали виїжджати з міста, на дорогах з'явилися черги з авто.

Відео: потужний землетрус в Алясці 29 липня

Національний центр попередження про цунамі США (NTWC) випустив попередження для південних частин Аляски, самого вулканічного півострова і тихоокеанських прибережних районів від входу в Хінчінбрук до перевалу Унімак, передає Reuters.

Губернатор Аляски Майк Данліві написав у Twitter, що в штаті був активований центр операцій з надзвичайних ситуацій, і влада зв'язувалася з населенням в зонах попередження про цунамі.

Через деякий час після аналізу отриманих фахівцями даних початкові попередження про цунамі були скасовані, хоча вчені продовжують стежити за ситуацією.

Японське метеорологічне агентство з'ясовує, чи існує можливість цунамі обрушитися на Японію, повідомила державна телекомпанія NHK.

Влада Нової Зеландії також проводить оцінки, чи існує якась небезпека для прибережних регіонів.