Землетрясение мощностью 7 баллов: геофизик назвал, какая территория Украины под угрозой

Какие территории Украины под угрозой

"Где в Украине могут быть землетрясения мощнее 3,3 балла, показано на карте сейсмического районирования. Там выделены зоны, где за 100 лет могут произойти землетрясения определенной интенсивности. В Киеве максимальные землетрясения на почвах третьей категории сейсмического свойства были и проявлялись как семибалльные землетрясения", - заявил директор Института геофизики НАН Александр Кендзера.

Также ученый добавил, что в Украине разработаны специальные нормы, согласно которым следует строить в зонах сейсмической активности дома и мосты так, чтобы они не разрушались при землетрясениях. Соответственно, большого вреда они нам не приносят.

Что показывают сейсмологические карты

Ниже приведены карты общего сейсмического районирования территории Украины с периодами повторяемости один раз в 500 лет, 1000 лет и 5000 лет для средних почвенных условий и вероятности превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет 10%, 5% и 1% соответственно.

Согласно карте №1 самая высокая угроза есть в Одесской области и Крыму. На юге упомянутых территорий вероятны землетрясения магнитудой 8 баллов в ближайшие 500 лет.

В Северной части Крыма, Одесской области, а также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Николаевской областях и на юге Херсонской и Запорожской областей могут возникать землетрясения магнитудой 6-7 баллов в ближайшие 500 лет.

На остальной территории Украины землетрясения возможны не сильнее 5 баллов в следующие 500 лет.

Общее сейсмическое районирование Украины в следующие 500 лет (скриншот)

Ниже приведенная карта №2 показывает общее сейсмическое районирование Украины в последующие 1000 лет.

Можно проследить, что зоны сейсмической активности будут "подниматься" постепенно на север, повышая этим силу вероятных землетрясений.

Самая высокая угроза останется на юге Крыма и Одесской области и там возможны землетрясения мощностью 8-9 баллов. На юге Украины и западе магнитуда землетрясений может достигать 7-6 баллов, на остальной территории - 5.

Общее сейсмическое районирование Украины в следующие 1000 лет (скриншот)

Карта №3 показывает зоны общего сейсмического районирования в последующие 5000 лет.

Согласно этим данным, на юге Одесской области и Крыма возможны риски землетрясений, которые достигнут силы 10 баллов. На карте эти зоны отмечены красным цветом. Территории окрашенные розовыми могут страдать от землетрясений мощностью 8-9 баллов, желтые - 7, зеленые - 6, голубые - 5.

Общее сейсмическое районирование Украины в следующие 5000 лет (скриншот)