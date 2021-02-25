До Землі наближається найшвидший астероїд: з'явилося відео

До Землі на величезній швидкості наближається рекордний астероїд, якому привласнили назву 231937 (2001 FO32). Він підійде на мінімально близьку відстань в день весняного рівнодення, і астрономи вважають його потенційно небезпечним.

За оцінками вчених, небесне тіло можна порівняти за розміром з каліфорнійським мостом Золоті Ворота. Діаметр астероїда астрономи оцінюють в діапазоні від 0,8 до 1,7 км, і наблизиться до Землі він в межах 2 мільйонів кілометрів о 18:03 за Києвом 21 березня.

І хоча 231937 (2001 FO32) вважається "потенційно небезпечним", вчені запевняють, що загрози планеті він не несе. Унікальність березневого астероїда полягає в тому, що він стане найбільшим і найшвидшим у 2021 році.

Згідно з критеріями NASA, астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менш як 7,5 млн кілометрів несуть потенційну загрозу.

Вчені назвали швидкість, з якою рухається астероїд - це рекордні 124 тисяч кілометрів на годину.

За даними Управління з координації планетарного захисту (PDCO) NASA, невеликі астероїди проходять між Землею і Місяцем кілька разів на місяць, а їх фрагменти проникають і руйнуються в атмосфері Землі майже щодня.

Відзначимо, що жоден з відомих астероїдів не становить серйозної небезпеки для Землі в найближчі 100 років. Нині найбільша відома загроза - це астероїд під назвою (410777) 2009 FD, у якого є 1 з 714 (менше 0,2%) шанс зіткнутися з Землею у 2185 році.

Астероїд 231937 (2001 FO32) стане найшвидшим у 2021 році