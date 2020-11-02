До Землі наближається небезпечний астероїд розміром з автобус

Астрономи з NASA говорять про те, що у вівторок, 2 листопада, до Землі наблизиться астероїд 2018 VP1. Його розмір становить 2-4 метри, що можна порівняти з габаритами автобуса.

Вчені відносять даний астероїд до класу небезпечних Аполонів. При цьому ймовірність падіння астероїда на Землю складає всього 0,4% в акваторії Тихого океану. Про це повідомляє aboutspacejornal.net.

Експерти кажуть, що найбільш ймовірне мінімальна відстань з Землею становить 420 тисяч кілометрів. А це далі Місяця. Але навіть у разі падіння на Землю астероїд не несе ніякої небезпеки, оскільки тіла розміром менше ніж 10 метрів практично повністю руйнуються в атмосфері Землі.

Вчені відкрили астероїд 2018 VP1 3 листопада 2018 року на Паломарській обсерваторії США в рамках проєкту Zwicky Transient Facility. Коли стало зрозуміло, що тіло може зіткнутися з Землею через 2 роки, то до його спостереженнями долучили 8-метровий телескоп VLT в обсерваторії Параналь в Чилі.

Нагадаємо, вчені попередили про небезпечні процеси на Сонці. Внутрішня вага атмосфери Сонця не змінюється, тому для підтримання рівноваги йому доводиться підвищувати температуру своїх термоядерних реакцій, що є причиною підвищення тепла ядра.

Раніше вчені вперше підтвердили наявність води на Місяці. Відкриття було зроблено за допомогою інфрачервоного телескопа SOFIA.