До Землі наближається величезний астероїд: з'явилося відео

Величезний астероїд рухається до Землі (фото: greatlakesledger.com)

Астероїд наблизиться до нашої планети на мінімальну відстань 29 квітня

Величезний астероїд розміром майже в 4 кілометри рухається у напрямку на планеті Земля. Небесне тіло наблизиться на мінімальну відстань з нашою планетою 29 квітня. Астероїд зняли на відео астрономи з проекту Virtual Telescope. Його назва (52768) 1998 OR2.

Небесне тіло діаметром від 1,8 до 4,1 кілометра вчені класифікували як потенційно небезпечне для Землі. При цьому в день максимального зближення астероїда з планетою відстань між ними буде дорівнює приблизно 6,3 мільйона кілометрів, що у 16 разів більше, ніж дистанція між Землею і Місяцем.

У наступний раз цей астероїд наблизиться до Землі лише у 18 травня 2031 року. Відстань між небесним тілом і планетою складе 19 мільйонів кілометрів.

На кадрах, зроблених 16 березня, видно сам астероїд у вигляді точки. Також фахівці показали траєкторію його польоту. Експерти переконані, що падіння астероїда таких розмірів може викликати глобальну катастрофу аж до повного колапсу цивілізації.

Астероїд наблизиться до Землі 29 квітня (YouTube)

Як раніше повідомлялося, астероїд гігантських розмірів наближається до Землі. Експерти NASA вважають, що якщо такий космічний об'єкт впаде на нашу планету, він може повністю знищити цивілізацію.