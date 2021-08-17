До Землі мчить небезпечний кілометровий астероїд: експерти оцінили ризики
До Землі наближається великий астероїд 2016 AJ193, діаметром близько 1,4 кілометра.
Про це повідомляє "In space".
Так, астроїд пролетить повз Землю 21 серпня. Він повинен пролетіти за 3,4 мільйона кілометрів, а це у 9 разів більше, ніж відстань до Місяця.
Розміри небесного тіла
За розміром він вважається більшим, ніж 99% інших астероїдів.
Його параметри складають 1,37 кілометра. Астероїд 2016 AJ193 є потенційно небезпечним.
На схемі розразили розміри небесного тіла. Зокрема зображено орбіту Меркурія та Венери (пунктиром), астероїда 2016 AJ193 (білим), Землі (синім) і Марса (пунктиром).
До Землі наближається астероїд 2016 AJ193 (фото: in-space)
Наступного разу астероїд пролетить повз планету Земля 19 серпня 2080 року. Зокрема, у цей день він промчить на відстані приблизно 7 мільйонів кілометрів.
Астероїд 2016 AJ193 виявили 16 лютого 2010 рок. Він належить до групи Аполлона. Один оборот навколо Сонця він робить за 2155 земних днів або за майже 6 років.
У чому полягає потенційна небезпека
Вчені NASA так називають астероїди, тому що ті потрапляють під такі критерії: їх діаметр понад 140 метрів, а мінімальна близькість до Землі при зближенні - менш як 7,5 млн км.
Окрім того, за такими об'єктами ретельно стежать, щоб попередити будь-яку потенційну загрозу, бо їхня траєкторія з кожним наближенням до планети змінюється.
Раніше ми повідомляли, що у NASA оцінили ризик зіткнення із Землею астероїда Бенну. Зокрема, цей астероїд вважається одним з найнебезпечніших для планети.
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