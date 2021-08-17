До Землі мчить небезпечний кілометровий астероїд: експерти оцінили ризики

Так, астроїд пролетить повз Землю 21 серпня. Він повинен пролетіти за 3,4 мільйона кілометрів, а це у 9 разів більше, ніж відстань до Місяця.

Розміри небесного тіла

За розміром він вважається більшим, ніж 99% інших астероїдів.

Його параметри складають 1,37 кілометра. Астероїд 2016 AJ193 є потенційно небезпечним.

На схемі розразили розміри небесного тіла. Зокрема зображено орбіту Меркурія та Венери (пунктиром), астероїда 2016 AJ193 (білим), Землі (синім) і Марса (пунктиром).

До Землі наближається астероїд 2016 AJ193 (фото: in-space)

Наступного разу астероїд пролетить повз планету Земля 19 серпня 2080 року. Зокрема, у цей день він промчить на відстані приблизно 7 мільйонів кілометрів.

Астероїд 2016 AJ193 виявили 16 лютого 2010 рок. Він належить до групи Аполлона. Один оборот навколо Сонця він робить за 2155 земних днів або за майже 6 років.

У чому полягає потенційна небезпека

Вчені NASA так називають астероїди, тому що ті потрапляють під такі критерії: їх діаметр понад 140 метрів, а мінімальна близькість до Землі при зближенні - менш як 7,5 млн км.

Окрім того, за такими об'єктами ретельно стежать, щоб попередити будь-яку потенційну загрозу, бо їхня траєкторія з кожним наближенням до планети змінюється.