До Землі несеться небезпечний астероїд, який двічі перетне її орбіту

До Землі летить астероїд (фото: pixabay)

До Землі летить величезний астероїд, який скоро повернеться до нас знову

Астероїд значних розмірів несеться до Землі зі швидкістю 13 кілометрів на секунду і наблизиться до нашої планети вже вранці 24 червня.

Небесне тіло під назвою 441987 2010 NY65 розміром 228 кілометрів вперше помітили 14 липня 2010 року. Цікаво те, що оборот навколо Сонця астероїд здійснює майже за такий же час, що і Земля - 366 днів.

Тому наступного разу його можна буде гарненько розглянути в телескопи вже 25 червня 2021 року.

А ось 24 червня о 09:44 за київським часом астероїд розминеться з Землею на відстані 3,76 мільйона кілометрів, наступна зустріч буде ще "холодніше" - адже до 2021-го 441987 2010 NY65 віддалиться від нас на 5,97 мільйона кілометрів.

На схемі, показаній ресурсом In-Space, видно, що 200-метровий об'єкт перетне орбіту нашої планети двічі. На фото нижче - орбіта Землі позначена синім, астероїда білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

Астероїд 441987 2010 NY65 (фото: in-space)

На щастя, будь-яка загроза для життя на Землі малоймовірна, але астероїд по рамкам NASA все ж зараховують до потенційно небезпечних, за такими вчені стежать і вивчають всілякі ризики.

Критерії NASA говорять про те, що астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше 7,5 млн кілометрів несуть потенційну загрозу.

А ось 13 квітня 2029 року відбудеться дуже важлива для вчених і водночас дуже небезпечна подія. Астероїд діаметром 340 метрів під назвою Апофіс пролетить біля Землі на рекордно мінімальній відстані - 31 тисяча кілометрів. Це в 12 разів менше, ніж до Місяця.

Вже зараз NASA і космічні сили США планують об'єднати зусилля для вдосконалення способів виявлення подібних космічних об'єктів і розробки стратегій боротьби з ними.

До речі, вчені знайшли астероїд абсолютно нового типу.

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Автор: Styler