До Землі мчить величезний потенційно небезпечний астероїд: дата зближення

До Землі наближається величезний астероїд 2021 GM4 діаметром близько 250 метрів, який вчені називають потенційно небезпечним.

Що відомо про космічного гіганта, коли він на мінімальну відстань підійде до нашої планети - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що відомо про астероїд і коли його "чекати"

Згідно з даними ресурсу in-space, небесне тіло є потенційно небезпечним. Його діаметр може досягати від 112 до 251 метра, а відкрили астероїд 15 жовтня 2006 року.

Він належить до так званої "групи Апполона". Один оборот навколо Сонця 2021 GM4 здійснює за 689 земних днів, то віддаляючись від зірки на 309 млн км, то знову наближаючись до неї на дистанцію в 148 млн км.

Мінімальної відстані від Землі астероїд досягне 2 липня о 02:53 за київським часом. Він пролетить цього разу на безпечній відстані 4,65 млн км зі швидкістю 6 км за секунду.

Орбіта астероїда

На фото нижче, орбіта Землі позначена синім, астероїда 2021 GM4 - білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

Фото: Орбіта астероїда 2021 GM4 (Ін-Спейс)

Чому цей астероїд вважається потенційно небезпечним

У NASA потенційно небезпечними астероїдами називають об'єкти розміром понад 140 метрів, і близькість яких до планети менше 7,5 млн км. 2021 GM4 потрапляє під ці критерії.

Такі астероїди пильно відстежуються, бо вони періодично зближуються з Землею і їх траєкторія змінюється.

Зокрема, липневий астероїд пролетить наступного разу біля Землі вже на набагато ближчій відстані -1,91 млн км. Але станеться це нескоро - 12 липня 2068 року.