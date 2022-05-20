Земфіра випустила нову пісню-хоррор про Маріуполь: "кошмари сняться щоночі"

Земфіра випустила нову пісню, присвячену трагедії українського Маріуполя, стертого з лиця землі. Кліп і пісня-шепіт, пісня-хоррор - свого роду крик про те, що накоїли росіяни в квітучому приазовському місті.
Дивіться нижче в матеріалі Styler текст і відео на пісню "Мясо".
3,5-хвилинний кліп змонтований з малюнків в трьох кольорах - чорний, червоний і білий. На них - танки, могили, трупи, хрести, смерть.
Графічний ряд створила подруга Земфіри, актриса Рената Литвинова. Вона ж стала режисером кліпу.
"Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь", - співає в одному з куплетів Земфіра.
Також у пісні артистка задає питання окупантам "Навіщо вони приїхали?" і "Куди вони приїхали?"
Мясо, мясо, ходят люди на блюде
Быстрее громче, но
Я не могу кончить, не могу сосредоточиться
Забери мои легкие, они такие тяжелые
Они забиты гвоздями, газетами, смолами
Дорога, дорога, дорога к трупам через трупы
Через артериальные трубы
Прикури мне, пожалуйста, что-нибудь и едем дальше
Смотри на меня, сдавайся
Или оставайся человеком и сдохни
Жена ждет ребенка, ждет меня и кроссовки
Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности
В Мариуполе полночь
Кошмары снятся каждую ночь
Я жду паек и мерзну, двухсотые
Мне бы обнять тебя
Приехали, куда мы приехали?
Зачем мы приехали?
Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь
Помолись за меня, помолись
Раніше Земфіра підтримала Україну новим кліпом "Не стреляйте", де показала бомбардування українських міст.
Зазначимо, що Земфіра в перший же день вторгнення висловилася проти війни. Співачка покинула Росію.
Також ми писали, що в Росії можуть скасувати Пісню року, так як музфестиваль в основному тримався на українських артистах.