Зелений часник: для кого цей продукт категорично заборонений

Чим корисна зелень часнику

Вона пояснила, що молодий часник називають природним антибіотиком, оскільки він має противірусні властивості. У зелених пагонах містяться вітаміни: А, В1, В2, РР, С, Е, К, мікроелементи, калій, магній, кальцій, натрій, сірка, марганець, мідь, фосфор, залізо і фітонциди.

"Селен, що міститься в зелені, регулює міжклітинний обмін і сприяє еластичності та омолодженню шкіри. Зелень часнику широко використовується в народній медицині для лікування вірусних, серцево-судинних захворювань, для профілактики інфаркту та інсульту, для зниження рівня холестерину та артеріального тиску, як протибактеріальний засіб, а також для боротьби з кишковими паразитами та навіть для лікування онкозахворювань", - зазначила дієтолог.

Крім того, зелень часнику є відмінним антиоксидантом і регулює окислювальні процеси в організмі.

Кому зелень часнику їсти не можна

У молодому часнику також міститися і токсичні речовини, і кислота, тому його потрібно з великою обережністю вживати людям із захворюваннями нирок і шлунково-кишкового тракту, виразками та гастритами. Небажано його включати в раціон алергікам. А ось вагітним і годуючим потрібно від зелені часнику відмовитися повністю.

Зелений часник може посилювати апетит, тому людям із зайвою вагою потрібно обмежити його кількість в раціоні.

"Додайте зелені пагони часнику в салати, соуси, заправки, супи, овочеві, м'ясні та рибні страви. При помірному вживанні він принесе достатньо користі для здоров'я", - порадила фахівець.