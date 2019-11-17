У мережі безпідставно "наїхали" на Зеленського: в чому справа

Володимир Зеленський знову потрапив в неприємну ситуацію через пост в Facebook. Але, як виявилося трохи пізніше, критика на адресу президента з боку користувачів соцмереж виявилася необґрунтованою.

Йдеться про публікацію, в якій Зеленський привітав українців з професійним святом режисерів, звукорежисерів, операторів, дикторів, ведучих, журналістів, постановників і всіх тих, хто бере участь у процесі створення відео- та радіопередач.

Скріншот поста (facebook.com/zelenskiy95)

Але в мережі раптово обрушилася маса критичних зауважень стосовно того, що 16 листопада нібито святкується також День морської піхоти України, з яким глава держави не привітав українців.

При цьому, варто відзначити, що День морської піхоти України відзначався 16 листопада лише до 2018 року, а ось про нову дату - 23 травня (свято було перенесено тодішнім президентом Петром Порошенком на іншу дату - ред.) - коментатори просто забули і несправедливо "присоромили" президента.

Скріншот (president.gov.ua)

До речі, громадян, які "не зорієнтувалися" з новою датою свята, виявилося досить багато.

Додамо, що в пресі ці закиди з-за "забутого" свята також знайшли відображення.

ЗМІ розповіли про критику Зеленського через пост в Facebook

Додамо, що в День працівників радіо, телебачення та зв'язку 16 листопада в коментарях до поста Зеленського юзери розкритикували українські ЗМІ.

Все хорошо. Но есть один минус. У нас на ТВ нет программ, которые рассказывали бы о наших героях. Жизни в армии. Которые бы воспитывали уважать наших героев и солдат. Которые с маленького возраста смотрели и гордились нашими защитниками. Вот на что надо обращать внимание!

Вы забыли написать, что телевидение и радио должны быть объективными и независимыми.

Випуски новин - суцільний жах: впало, вбили, пропали, згоріло, вкрали, зникли, затримали, знайшли (авжеж не золото й не нафту). Невже немає нічогісіньки позитивного в країні? Не будуємо? Не народжуємо? Не виробляємо? Які цілі негативних новин? Де успіхи? Навіщо у молоді формується бажання від'їзжати з України?

Скрін коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)