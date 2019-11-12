Секс-скандал у Раді: Зеленський сильно розлютився на Яременко

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, як відреагував президент України Володимир Зеленський на секс-скандал з нардепом Богданом Яременко і назвав кандидатури, яке можуть замінити його на посаді голови комітету. Про це він повідомив в інтерв'ю для видання Liga.net.

Давид Арахамія зазначив, що інцидент з Яременко – це наслідок постійної завантаженості, в якій живуть народні депутати.

"Інцидент з Яременко – це наслідки турборежиму. Люди фактично живуть в парламенті, особисте життя відсутне", - пояснив голова фракції "Слуга народу". Він додав, що Володимир Зеленський сильно розлютився, дізнавшись про скандал.

"На початку він був сильно радикально налаштований, аж до складення мандату. Але це питання етичного характеру. До того ж Яременко об'єктивно сильний дипломат. Більше людей обурило не листування, а його подальша реакція. Я жартома сказав, що інцидент з Яременко – це наслідок турборежиму", - сказав Арахамія.

Він додав, що в списку людей, які можуть замінити Яременко на посади голови комітету, прізвищ не багато.

"В шорт-листі є три-чотири людини, яких ми можемо розглядати. Ліза Ясько є, Святослав Юраш, Марина Бардіна, Микита Потураєв, Марія Мезенцева. Ми зробимо внутрішній праймеріз, щоб люди представили свої програми, і фракція визначиться", - розповів нардеп.