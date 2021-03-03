Зеленський зробив щеплення від COVID-19 і показав відео

"Мобільний госпіталь №59 в Луганській області. Як і обіцяв, вакцинувався разом з нашими захисниками", - підписав відео глава країни.

Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу

Нагадаємо, що свою вакцину президент отримав на території військового мобільного госпіталю разом з військовими лікарями та захисниками України, які виконують бойові завдання на передовій і проходять планову вакцинацію.

Усім військовослужбовцям та президенту України перед вакцинацією провели огляд – поміряли температуру, тиск і сатурацію. Перед щепленням президент дав письмову згоду на отримання вакцини. Володимира Зеленського попередили, що може бути побічний ефект – підвищення температури.

Попри те, що Зеленський вже перехворів на коронавірус, рівень антитіл у нього дуже низький. Про це він сам розповів перед щепленням. Саме тому гарант і зважився на вакцинацію.