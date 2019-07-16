Як Зеленський "вирішував" із Кличком питання по тендеру: відео обурило мережу

Фото: колаж РБК-Україна

Зеленський обговорив із Кличком закупівлю трамваїв із Дніпра

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з мером Києва Віталієм Кличком з приводу тендерів на закупівлю трамваїв і закликав звернути увагу на українського виробника. Глава держави під час робочого візиту до Дніпра 12 липня відвідав ДП "Південмаш" і там йому розповіли про заборгованість за поставлену за замовленням влади столиці продукцію компанії "Татра-Південь".

Відео розмови з'явилося в мережі тільки сьогодні, 16 липня, і вона викликало бурхливу реакцію в інтернеті. Багатьох обурило, що гарант Конституції обговорює питання по тендерам, хоча ці питання має регулювати Антимонопольний комітет. Також юзери вбачають у президента "відстороненість" від теми і розкритикували манеру поведінки глави ОПУ Андрія Богдана із жуйкою у роті. А вся розмова відбувалася не українською, а російською мовою.

На ролику видно, як керівник компанії "Татра-Південь", які виробляють свою продукцію на потужностях "Південмашу", спілкувався з президентом і викладав суть претензії до влади Києва:

Володимир Зеленський у Дніпрі відвідав "Південмаш" (Фото: скріншот)

"Ми виграли тендер в Києві на 10 трамвайних вагонів...", - почав він.

"Подивися, які гарні наші вагони", - зауважив Зеленський.

"...Відвантажили перший трамвай, вже пройшло більше ніж півроку, але на жаль ми не можемо отримати гроші...", - сказав директор компанії.

"...Але справа не в цьому, гроші повернуть, це ми домовимося. Далі!" - пообіцяв президент посприяти у питанні погашення заборгованості та поцікавився іншим питанням, яке найбільше турбувало керівника підприємства.

"Зараз оголосили новий тендер, під гарантію Кабінету міністрів, на гроші від Європейського інвестиційного банку - 30 мільйонів євро, і в тендері документації заклали норму, за якою український виробник туди не може потрапити в принципі. Я не кажу, що там не передбачаються преференції для українського виробника 15%... Це не конкуренція, це обмеження", - розповів директор "Татра-Південь".

"Давайте наберемо мера міста Києва", - запропонував Богдан, після чого дістав телефон і подзвонив Кличку.

"А скільки він вам винен?" - уточнив Зеленський.

"Ну, він 30 мільйонів винен, але контракт на 430 мільйонів", - відповів той.

Потім президент по телефону, включеному в режим конференц-зв'язку, поспілкувався з Кличком:

Володимир Зеленський поговорив із Віталієм Кличком з приводу тендерів (Фото: скріншот)

- Добридень, пан мер... Віталій Володимирович, добридень.

- Доброго дня.

- Це Зеленський Володимир, тут на гучному зв'язку, із Андрієм тут і з колегами, ми на "Південмаші" знаходимося. Ось зустрілися з колегами.... Вам відома така компанія "Татра-Південь"?

- Відома.

- Ви робили замовлення. Вони виконали замовлення, а люди гроші не отримали від вас... Просто до мене звертаються як до президента, а що я можу зробити? Я дзвоню вам.

- Можу уточнити зараз. Але з усіма... вони поставили трамваї?

Володимир Зеленський похвалив травмаи, які не сподобалися Віталію Кличку (Фото: скріншот)

- Звичайно, вони виконали замовлення, з ними не розрахувалися... ("Один зробили", - тут же уточнив директор компанії) Ну і головна проблема не тільки в заборгованості, але її я вас теж прошу вирішити. А в тому, що вони хотіли брати участь у тендері.

Конкретизувати претензію взявся Богдан, який підключився до розмови: "Кваліфікаційна умова тендеру прописана таким чином, що український виробник не може брати участь. Тобто вони прописані під постачання з-за кордону".

Зеленський поцікавився у Кличка, чому він не хоче купувати трамваї цього підприємства, на що столичний градоначальник пояснив: "Тому що вони стоять під парканом і постійно ламаються, а мені потрібні трамваї, які ходитимуть".

Віталій Кличко пообіцяв заплатити за куплений трамвай (Фото: скріншот)

У свою чергу директор "Татра-Південь" запевнив Зеленського, що мова йде про інші 30 трамвайнх вагони, які його підприємство постачало в Київ, а ці "чудово працюють, просто пречудово, краще за всі".

Ролик із таким спілкуванням опублікувало "Рагу.лі"на своїй Facebook-сторінці. В коментарях редактори зазначили, що подібні процеси повинні відбуватися на рівні органів місцевого самоврядування

Відео: facebook.com/raguli

Користувачі мережі досить негативно висловлюються з приводу такої розмови, який порівнюють з "рєшалкой" в манері 90-х років минулого століття.

Слабка дуже артикуляція як для артиста такого рівня, бурчання тільки. А все інше навіть не зручно критикувати, тому що видно, що людина не в своїй тарілці...

Чого вони всі муркочуть? Манера поведінки і розмови прям дежавю з 90-х;

Нова команда явно демонструє знання законодавства у сфері договірних відносин, під час візиту за пару хвилин встигли ретельно вивчити договір поставки, умов прийняття і оплати продукції та інші нюанси;

По-перше, чому він взагалі лізе в ці справи? Це в його компетенції? А по-друге - у нас що, імпортозаміщення? Якщо наші виробники не хочуть модернізувати виробництво і робити кращі трамваї ніж їх конкуренти з-за кордону, ми все одно повинні їх купувати?

Скрін коментарів

П****ц! Бригада! Порєшаки...

Було б смішно, якби не було так страшно;

Не змогла додивитися до кінця;

Я все відео чекала, коли ж Богдан бульбашку надує з тієї жуйки. Помурчали і розійшлися. Так ще й російською. Пора вже за це нести відповідальність;

Гопники;



Скрін коментарів

Крутий "рєшала"!

Яка ж дичина, пафосні розбирання на камеру... Цікаво, чувак чув, що президент не має ніякого права тиснути на міського голову і вказувати йому там щось десь погасити і розібратися? Якщо в українського виробника є претензії до КМДА щодо яких контрактів, то виробник звертається до суду (зараз мова не про справедливі українські суди, мова про процедури, а не про суть, а не до "даху" в особі презедента;

Скрін коментарів

Кожен бачить те, що хоче бачити. Для мене головне - спроба вирішити питання із заборгованістю та надати можливість вітчизняним виробникам працювати і заробляти гроші. Хіба це проблема? Та нехай хоч в носі ковиряется - лише б проблеми вирішувалися!

І головне - це трамваї виробництва цього "Південмаш", які Кличко не хоче в Києві, за що йому окрема подяка!

Скрін коментарів

Кажете, закон про мову набув чинності? Ну-ну... І у кого вистачить сміливості притягнути? Хоча про що це я, напевно скасують днями;

Жуйка в роті!

А де державна мова?

Скрін коментарів

"Український виробник не може брати участь у тендері", - а зробити нормальний трамвай не пробували?

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, Офісу президента України Володимира Зеленського дорікнули у використанні стилістики робіт каліграфа, лауреата Шевченківської премії Василя Чебаника без його дозволу.

Також ми писали про те, що на початку липня прес-служба президента Володимира Зеленського осоромилася, переплутавши в анонсі на сайті столицю Канади Оттаву з найбільшим містом країни Торонто.

Зазначимо, що нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що президент України Володимир Зеленський планує розділити повноваження мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації і призначити на посаду голови КМДА своєї людини.