Зеленський розніс чиновників: довго жити хочете? (відео)

Володимир Зеленський під час візиту в Тернопіль відчитав чиновників через заборгованості по зарплатах і жахливий стан доріг в області. Президент на підвищених тонах поспілкувався з в. о. Тернопільської ОДА Іваном Крисаком.

Зеленський запитав у чиновника, чому до нього підходять люди і заявляють, що держава заборгувала працівникам бюджетної сфери близько 150 мільйонів гривень.

Крім того, президент поцікавився, скільки доріг було побудовано останнім часом. На що чиновник відповів йому, що жодної, але за два роки відремонтували 150 кілометрів доріг.

Гарант обурився, сказавши, що вони за три місяці побудували 130 кілометрів дороги. Чиновник поскаржився, що їм не вистачає коштів. При цьому Крисак відзвітував, що на ремонт дороги в 2019 році вони отримали 270 мільйонів гривень на дороги.

Зеленський у Тернополі розніс чиновників (відео: YouTube/NewsOne)

Чиновники ухилялися від конкретних відповідей, і в кінці спілкування президент резюмував, що раз ніхто нічого не знає, то напевно хочуть довго прожити.

"Всі знають, і не можуть сказати. Ви не знаєте... Довго хочете прожити?" - прийшов до висновку президент.

Зеленський у Тернополі розніс чиновників (відео: YouTube/Зе!Канал)

Нагадаємо, новим головою Тернопільської ОДА став Ігор Сопель замість звільненого ще в червні Степана Барни.