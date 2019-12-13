Зеленський розсмішив відповіддю Путіну про газовий договір: з'явилося відео

Володимир Зеленський заявив про готовність підписати договір про транзит газу з РФ. Це питання піднімалося на нормандській зустрічі в Парижі 9 грудня з російським президентом Володимиром Путіним в режимі переговорів віч-на-віч. Про це він заявив в ефірі "Право на владу" на 1+1.

Також президент України висловився про вигоду транзиту для нашої держави, Європейського союзу та РФ.

"Росії потрібно продавати газ, Європі цей газ потрібен, у нас - труба. В принципі, всім вигідно", - сказав Зеленський.

Питання про газ ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук підняла з цитати Путіна "А у нас в квартирі газ".

"А у нас газопровід", - відповів Зеленський і додав: "ось... і в цьому баланс".

Зал і ведуча відреагували на обігрування рядків відомого вірша поета Сергія Михалкова сміхом та оплесками.

Також Зеленський відповів на питання, чи не буде газовий війн між Україною і РФ, як це відбувалося в різний час при різних президентах, і чи буде наша держава з газом з 1 січня 2020-го, .

"Мені здається, що у нас дуже високий відсоток того, що у нас буде підписаний договір про транзит газу... Я бачу, що зараз всі налаштовані на те, щоб його підписати", - сказав він.

При цьому президент наголосив, що важливе питання залишається щодо термінів контракту.

На уточнююче запитання, чи йдеться про 3 ,5 або 10 років, Зеленський розповів, що РФ спочатку пропонувала підписати договір на 1 рік, тоді як Україна хоче контракт на 10 років.

"Я думаю, що ми зійдемося на нормальному терміні... на 10 років, дуже хочеться. Переговори будуть продовжені", - сказав Зеленський.

Також глава держави зазначив, що ціна на російський газ для України не буде політичної.

"Це суто економічне питання", - запевнив Зеленський.

Відео: Транзит газу - Зеленський розповів про готовність підписати контракт з РФ