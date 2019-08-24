Зеленський зробив відверту заяву у День Незалежності

Володимир Зеленський звернувся до українців у свято і розповів подробиці про себе
Володимир Зеленський 24 серпня привітав усіх українців зі святом Дня Незалежності і зізнався, що кожне ранок починається у нього з смс-повідомлення. За словами гаранта, він отримує повідомлення від Генштабу про кількість жертв і поранених на Донбасі. Про це голова держави повідомив на Майдані Незалежності під час урочистого святкування.
Зеленський звернувся до всіх громадян України і почав свою промову розповіддю про Донбасі.
"Кожен мій ранок починається з смс-повідомлення. Скажу відверто, це смс від генерального штабу: "За минулу добу обстрілу 7, втрат дві. Цифри можуть бути різними, але тільки одна робить ранок добрим – це нуль. Обстрілів – нуль, втрат – нуль", – сказав президент.
Також Зеленський висловив слова вдячності всім військовим, які воюють на Сході України.
Нагадаємо, що сьогодні українці святкують 28 річницю незалежності.
Як ми раніше писали, кортеж Володимира Зеленського, що складається з трьох автомобілів, небувало спантеличив користувачів мережі. Справа в тому, що на одному з автомобілів були жовті шашки таксі на даху.
До речі, нещодавно українці вказали на помилку, яку допустив президент Зеленський, вітаючи співвітчизників з Днем українського прапора.