Зеленський пройшов тест на коронавірус: є протокол

Коронавірус в Україні був діагностований у 1892 осіб, з яких 57 пацієнтів померли, а 45 вже одужали. Серед перших інфікованих в Україні виявився народний депутат Сергій Шахов, який перехворів COVID-19 разом зі всією своєю сім'єю.

Крім того, ще у кількох народних депутатів був діагностований коронавірус і після цього тести пройшли всі представники влади, які контактували з інфікованими. Стало відомо, що ПЛР-тести зробили всьому керівництву країни, в тому числі й президенту України Володимиру Зеленському.

Як розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, тести були зроблені всім депутатам, які контактували з Сергієм Шаховим, а також прем'єр-міністру, керівнику Офісу президента і всім його заступникам.

У коментарі для видання "Українська правда" Тимошенко розповів, що в Офісі президента розробили "якісь протоколи" на той випадок, якщо президент України заразиться COVID-19.

"Ну зрозуміло, що виконувача обов'язків немає. Ну, може там спікер Ради може виконувати обов'язки. Але президент завжди на зв'язку, тому я думаю, що, якщо, не дай Боже, щось, робота буде відбуватися в телефонному режимі", - додав заступник голови Офісу президента.

Він зазначив, що Зеленський щодня з ранку до вечора знаходиться на Банковій. З приводу протоколів Тимошенко пояснив, що для топ-чиновників не створювали особливих умов в лікарнях і якщо щось буде не так, то всіх відвезуть в Олександрівську лікарню, оскільки у Феофанії немає інфекційного відділення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві розгорівся скандал через VIP-палат для особливих пацієнтів.