Зеленський потролив Януковича під час святкування Дня Незалежності

Володимир Зеленський потролив Віктора Януковича під час своїй святкової промови на 30-річчі Дня Незалежності. Президент України не згадав його, перераховуючи минулих глав держави.

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"Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина - другого, Сумщина - третього, Донеччина - подарувала нам Леоніда Бикова", - сказав Зеленський.

Після цих слів люди почали сміятися.

Володимир Зеленський потролив Віктора Януковича (відео: YouTube)

Зазначимо, що Леонід Биков - відомий український актор, режисер і сценарист. Він народився в селі Знам'янка в Донецькій області в 1928 році.

Свою першу роль в кіно Биков зіграв в 1952 році у фільмі "Доля Марини". Велику популярність йому принесли комедії "Приборкувач тигрів" (1954) і "Максим Перепелиця" (1955).

На честь актора названий бульвар в Києві, а також вулиці в Слов'янську, Сумах та Харкові.