Зеленський потрапив у скандал через пост у Facebook: усі подробиці

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський привітав журналістів, радіоведучих і режисерів з професійним святом і напоровся на критику

Президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці в Facebook привітав з професійним святом режисерів, звукорежисерів, операторів, дикторів, ведучих, журналістів, постановників і всіх тих, хто бере участь у процесі створення відео- та радіопередач. У мережі ж зазначили, що 16 листопада святкується також День морської піхоти України, з яким Володимир Зеленський українців не привітав.

"Телебачення та радіо є невід’ємною складовою нашого життя. За кожним теле- та радіопродуктом стоїть талановита й невтомна робота тисяч фахівців. Режисери та звукорежисери, диктори та ведучі, оператори, постановники – всі ті, хто творить та забезпечує якісну картинку й сигнал. Дякую за ваш професіоналізм, креативність, відчуття прекрасного, за постійний пошук нового та актуального. А в умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки та пошуку власної ідентичності. Давайте творити зміни в Україні разом!" – написав президент.

Володимир Зеленський привітав Українців (скріншот: facebook.com/zelenskiy95)

В коментарях президенту нагадали, що сьогодні, 16 листопада, також святкується інше українське національне свято: "Володимир Зеленський, а ще сьогодні День морської піхоти України", "краще б воїнам-захисникам подякував би".

Нижче стали критикувати українські ЗМІ:

Зі святом, тим бльше у 3/4 людей телевізор заміняє мозок і робить чудеса в області оболванювання цілої країни. Відчуваю велике щастя, що не користуюсь плодами праці цих талоновитих команд.

Все добре. Але є один мінус. У нас на ТБ немає програм, які розповідали б про наших героїв. Життя в армії. Які б виховували поважати наших героїв і солдатів. Які з маленького віку дивилися і пишалися нашими захисниками. Ось на що треба звертати увагу!

Ви забули написати, що телебачення і радо повинні бути об'єктивними та незалежними.

Випуски новин - суцільний жах: впало, вбили, пропали, згоріло, вкрали, зникли, затримали, знайшли (авжеж не золото й не нафту). Невже немає нічогісіньки позитивного в країні? Не будуємо? Не народжуємо? Не виробляємо? Які цілі негативних новин? Де успіхи? Навіщо у молоді формується бажання від'їзжати з України?

Скріншоти (facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, що раніше Зеленський підписав ратифікацію податкової угоди з Кіпром.