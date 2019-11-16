Зеленський потрапив у скандал через пост у Facebook: усі подробиці

Володимир Зеленський привітав журналістів, радіоведучих і режисерів з професійним святом і напоровся на критику
Президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці в Facebook привітав з професійним святом режисерів, звукорежисерів, операторів, дикторів, ведучих, журналістів, постановників і всіх тих, хто бере участь у процесі створення відео- та радіопередач. У мережі ж зазначили, що 16 листопада святкується також День морської піхоти України, з яким Володимир Зеленський українців не привітав.
"Телебачення та радіо є невід’ємною складовою нашого життя. За кожним теле- та радіопродуктом стоїть талановита й невтомна робота тисяч фахівців. Режисери та звукорежисери, диктори та ведучі, оператори, постановники – всі ті, хто творить та забезпечує якісну картинку й сигнал. Дякую за ваш професіоналізм, креативність, відчуття прекрасного, за постійний пошук нового та актуального. А в умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки та пошуку власної ідентичності. Давайте творити зміни в Україні разом!" – написав президент.
Володимир Зеленський привітав Українців (скріншот: facebook.com/zelenskiy95)
В коментарях президенту нагадали, що сьогодні, 16 листопада, також святкується інше українське національне свято: "Володимир Зеленський, а ще сьогодні День морської піхоти України", "краще б воїнам-захисникам подякував би".
Нижче стали критикувати українські ЗМІ:
Скріншоти (facebook.com/zelenskiy95)
Нагадаємо, що раніше Зеленський підписав ратифікацію податкової угоди з Кіпром.