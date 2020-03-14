Зеленський звернувся до українців через коронавірус: всі прийняті рішення

Коронавірус в Україні може мати епідеміологічний характер, тому президент України Володимир Зеленський повідомив про низку обмежень щодо переміщення за кордон. Україна за три доби закриває авіасполучення з іншими країнами, і за ці дні українці повинні повернутися в країну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

"Через три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення, за цей час повинні повернутися додому, ті, хто вилетів з України чартерними рейсами в туристичну поїздку. Ті, хто з об'єктивних причин не встигне цього зробити, повинні звернутися в українське консульство. Вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами", – зазначив президент.

У разі, якщо українці повернуться на територію країни протягом трьох діб, їх не чекає обов'язкова обсервація.

"Але я закликаю всіх українців встигнути повернутися у наступні три доби. Всі, хто повернуться, повинні будуть пройти медичну перевірку. У разі виявлення ознак захворювання – спрямовані в обсервацію", - додав президент.

Також президент України оголосив рішення щодо відвідування України іноземними громадянами, які можуть бути переносниками захворювання.

"Ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 00 годин 01 хвилини 16 березня 2020 іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України. Ні літаком, ні потягом, ні автомобілем, ні будь-якими іншими засобами. Виняток становлять іноземці, які мають право на постійне чи тимчасове проживання в Україні, зокрема – представники офіційних міжнародних організацій і дипломатичних місій. Через два тижні це питання буде розглянуто повторно", - повідомив глава держави.

Володимир Зеленський також, апелюючи до світового досвіду, порадив українцям не виходити з дому.

"Літніх людей, особливо тих, які мають хронічні захворювання, я дуже-дуже прошу залишатися вдома. Як показує світовий досвід, особливо досвід Китаю, де вірус вже істотно пішов на спад, найефективніший спосіб боротьби – бути вдома", - додав Зеленський.

Рішення по коронавірусу:

Україна закриває кордон для іноземців.

Будуть закриті пункти пропуску для пасажирського сполучення.

Два тижні, починаючи з опівночі 16 березня іноземці не зможуть потрапити на територію України ні літаком, ні потягом, ні автомобілем.

Виняток – іноземці, які мають право на постійне проживання, наприклад, міжнародних організацій та дипломатичних місій.

Пункти пропуску продовжать працювати.

Щодо українців, які зараз перебувають за кордоном, якщо ви вилетіли чартерним рейсом, то ви повернетеся додому за розкладом.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів України ввів по всій країні карантин терміном на три тижні. Так, з 12 березня по 3 квітня в країні будуть закриті всі школи, дитячі садки та внз.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно був підтверджений перший летальний випадок на території України.