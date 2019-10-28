Зеленський звернувся до українців в річницю вигнання нацистів з країни

Володимир Зеленський з нагоди 75-й річниці Дня визволення України від фашистських загарбників взяв участь у церемонії вшанування пам'яті, яка відбулася в парку Вічної слави в Києві.

Зокрема, президент поклав квіти до могили Невідомого солдата та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Крім того, Зеленський на своїй Facebook-сторінці написав пост, у якому відзначив, що подвиг воїнів, які боролися за Україну в Другій світовій війні, "надихає нас і досі".

"Сьогодні ми всі відзначаємо 75-ту річницю вигнання нацистів з України. 28 жовтня 1944 року після довгих років навали нашу землю було очищено від нацистських окупантів. Цей день став визначною віхою на шляху до остаточної перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. З пекельної брами тієї війни вийшла ціла генерація українських героїв, і сьогодні – вагома нагода згадати, подякувати та вклонитися доземно їм усім. Солдатам і офіцерам, партизанам і підпільникам, учасникам національно-визвольного руху, руху опору, цивільним громадянам, дорослим і дітям, молоді та людям поважного віку – всім, хто самовіддано боровся з ворогом на фронтах і в тилу. Їхній подвиг надихає нас і нині, спонукає сучасних захисників України гідно тримати високу планку української військової традиції. Слава героям! Слава Україні!" - написав глава держави.

Додамо, що у церемонії також взяв участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков.