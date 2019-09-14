Зеленський з Філатовим випив пива та продовжив парі, а Богдана присоромив в тролейбусі (відео)

Зеленський випив пива з Богданом і Філатовим в Дніпрі (Фото: колаж РБК-Україна)

Зеленський не вирішив питання з мером Дніпра щодо моста

Президент Володимир Зеленський у Дніпрі в ході робочого візиту оглянув Центральний міст після капітального ремонту - предмет своєї суперечки з мером міста Борисом Філатовим - і визнав, що переправа була відкрита вчасно, однак парі досі триває. У суботу, 14 вересня, глава держави у Дніпропетровську на День міста також відвідав ряд заходів, представив нового голову ОДА, покатався в тролейбусі, взяв участь в турнірі стронгменів та попив пива.

У мережі показали фото, на якому президент з мером Дніпра і головою Офісу президента Андрієм Богданом насолоджуються у теплий святковий день хмільним напоєм на Чемпіонаті "Найсильніша людина України - 2019".

Знімок опублікував колишній нардеп Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook. На кадрі видно, як високі гості турніру в оточенні журналістів та під об'єктивами фотокамер п'ють пиво з пластикових стаканів.

Зеленський, Богдан і Філатов пили пиво в Дніпрі (Фото з Facebook-сторінки Юрія Мысягина)

Також у коментарях до публікації він зазначив, що на турнірі пиво "лилося рікою", і адміністратори заходи наливали його безкоштовно.

Скрін коментарів

Щодо Центрального мосту, стосовно якого пару місяців тому Зеленський і Філатов уклали парі - якщо він не буде повністю відкритий 14 вересня, мер Дніпра повинен піти у відставку - президент вирішив, що остаточні висновки має зробити спецкомісія.

"Міст відкрито, і відкрито вчасно. Сховали там якісь недоліки або просто чіпляються до мера - висновки зробить спеціальна комісія... Парі триває. Дайте мені якийсь час для ухвалення правильного рішення", - заявив Зеленський.

Таким чином мер Дніпра поки не звільняється, і вердикт у суперечці ще не винесено.

Також Зеленський, Богдан і Філатов проїхалися в тролейбусі по мосту, причому поїздка не пройшла гладко. Глава Офісу президента протестував, щоб з ними в транспорті їхали інші пасажири, яких він чомусь назвав "людьми місцевої влади", передає "Страна".

"Не пускайте, це не наші люди", - заявив Богдан.

Зеленський відреагував на ініціативу голови ОПУ негативно і зазначив, що той поводиться негарно.

"Перестань! Негарно себе поводиш", - звернувся до Богдана президент.

Зеленський присоромив Богдана, який не хотів пускати пасажирів у тролейбус (Відео: YouTube / Страна.иа)

Зеленський, який спочатку сидів біля віконця в тролейбусі, поступився місцем дитині.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський в ході свого сьогоднішнього візиту в Дніпропетровську область призначив нового голову ОДА. Ним став Олександр Бондаренко.

Також ми писали про те, що сьогодні вранці Зеленський у Києві урочисто відкрив "Ігри Нескорених" і виступив зі зворушливою промовою.