Зеленський дав маху, вітаючи українців з святом (відео)

Володимир Зеленський привітав українців з Днем прапора та допустив помилку
Володимир Зеленський 22 серпня привітав українців з Днем державного прапора і осоромився. Справа в тому, що президент кілька разів назвав український прапор не синьо-жовтим, а жовто-синім. Цей нюанс помітила киянка Аліна Анатоліївна і написала про це пост на сторінці в Facebook.
"А тим часом слуга покірно зачитав текст з суфлера, написаний ворогами України, повторивши кілька разів не "синьо-жовтий", а "жовто-синій", знову потрапивши під статтю, а саме: ст. 338 КК. # Зробилицеразом", - написала Аліна.
22 серпня 2019 р.
У коментарях до відео підписники Зеленського звернули увагу на той факт, що президент неправильно назвав послідовність кольорів прапора.
Як ми раніше повідомляли, День державного прапора в Україні відзначають в Криму і на Донбасі, незважаючи на окупацію.
Також ми писали, що Володимир Зеленський запустив новий флешмоб до Дня українського прапора, який українці щорічно святкують напередодні Дня Незалежності, 23 серпня.