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Зеленська вперше розповіла, як перенесла коронавірус: було справді погано

П'ятниця 21 серпня 2020 18:21
Зеленська вперше розповіла, як перенесла коронавірус: було справді погано
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Світлана Мащенко

Олена Зеленська зробила перший допис в соцмережах після того, як перехворіла на коронавірус

Олена Зеленська вперше розповіла, як перенесла коронавірус, який їй діагностували 12 червня. Першу леді ще 3 липня виписали з лікарні, і лише зараз, наприкінці серпня, вона вирішала розповісти про все українцям

Дружина Володимира Зеленського зізналася в Instagram, що звістка про хворобу стала для неї повною несподіванкою. Жодних симптомів не було, лише черговий щотижневий тест виявився позитивним.

"Зараз мені та моєму синові це вже не потрібно, тому що ми перехворіли й маємо антитіла до вірусу. Допоки вони в достатній кількості, на думку лікарів, знову захворіти неможливо. Але навіть це не аксіома. Тому що вірус взагалі нетиповий і поки невідомо, як він проявлятиме себе надалі", - написала перша леді в соцмережах.

Зеленська додала, що пік хвороби тривав три дні: страшенно боліла голова і був сильний нескінченний кашель. Саме тоді родина дізналася, що семирічний Кирило також має позитивний результат тесту.

"Не можу сказати, що для мене це стало несподіванкою. Авжеж, я розуміла, що хтось із родини теж може заразитися. На щастя, син легко переніс хворобу, було тільки незначне підвищення температури. Відтоді ми були в лікарні разом, удвох нам було веселіше", - поділилася Олена Зеленська.

Наостанок вона розповіла, що страшно за себе їй не було. А от за людей, з якими вона контактувала напередодні поставленого діагнозу, вона дійсно хвилювалася. На щастя, ніхто з них не захворів.

Раніше повідомлялося, що син Володимира Зеленського перехворів на коронавірус.

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