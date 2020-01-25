Олена Зеленська зробила відверте зізнання чоловікові на його день народження

Олена і Володимир Зеленські (фото: РБК-Україна)

Олена Зеленська зізналася президенту України в коханні

Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка Володимира Зеленського з днем народження, зізнавшись йому в коханні на своїй сторінці в Instagram. Нагадаємо, що наймолодший Президент України сьогодні, 25 січня, святкує своє 42-річчя.

Перша леді написала, що вона завжди відчуває, що поряд з нею справжній чоловік, їй "безпечно, затишно, ніколи не спокійно, але завжди цікаво".

"Справжній чоловік - це той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення і "метеликів" всередині", - написала перша леді.

Олена Зеленська подякувала коханому чоловіку за кожну мить, проведену поруч з ним.

"Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!" - емоційно резюмувала перша леді.

Олена Зеленська привітала чоловіка з днем народження (фото: instagram.com/olenazelenska_official)