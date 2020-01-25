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Олена Зеленська зробила відверте зізнання чоловікові на його день народження

STYLERПерсони    25.01.2020 - 11:45
Олена Зеленська зробила відверте зізнання чоловікові на його день народження
Олена і Володимир Зеленські (фото: РБК-Україна)

Олена Зеленська зізналася президенту України в коханні

Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка Володимира Зеленського з днем народження, зізнавшись йому в коханні на своїй сторінці в Instagram. Нагадаємо, що наймолодший Президент України сьогодні, 25 січня, святкує своє 42-річчя.

Перша леді написала, що вона завжди відчуває, що поряд з нею справжній чоловік, їй "безпечно, затишно, ніколи не спокійно, але завжди цікаво".

"Справжній чоловік - це той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення і "метеликів" всередині", - написала перша леді.

Олена Зеленська подякувала коханому чоловіку за кожну мить, проведену поруч з ним.

"Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!" - емоційно резюмувала перша леді.

Олена Зеленська зробила відверте зізнання чоловікові на його день народження

Олена Зеленська привітала чоловіка з днем народження (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, що Володимир і Олена одружилися ще у 2003 році, але разом ледь не зі шкільної парти - вони вчилися в паралельних класах. Олена молодша за Володимира всього на 12 днів - перша леді відзначить 42-річчя 6 лютого.

Пара виховує двох дітей - 15-річну Олександру і 7-річного Кирила, хлопчик відсвяткував свій день народження 21 січня.

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