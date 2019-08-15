Зеленка і гнилі помідори: як під СІЗО Маріуполя зустріли вбивцю українців

Корегувальник "Градів" Валерій Кірсанов, який у 2015 році керував обстрілом Маріуполя, у четвер, 15 серпня вийшов на своободу згідно так званому "Закону Савченко". Біля СІЗО вбивцю українців зустріли почестями - гнилими помідорами і зеленкою. Про це пише Телеканал ТV7 Маріуполь в Facebook.

Колишній співробітник МВС України Кірсанов, засуджений до дев'яти років тюремного ув'язнення, відбув половину терміну і сьогодні опинився на волі.

"Біля СІЗО зібралися маріупольські активісти, щоб подивиться йому в очі і запитати, чи відчуває він каяття за смерті жителів нашого міста", - сказано в повідомленні пабліка.

Валерія Кірсанова облили зеленкою в Маріуполі (скрін: facebook.com/tv7mariupol)

Активісти зібралися під СІЗО і зустріли терориста з "усіма почестями".

Нагадаємо, житель Маріуполя, 44-річний Валерій Кірсанов, почав "кар'єру" терориста в листопаді 2014 року. У середовищі бойовиків він отримав прізвисько "Гаішник".

Валерія Кірсанова облили зеленкою в Маріуполі (фото: facebook.com/tv7mariupol)

Терорист передавав бойовикам інформацію про місця дислокації бійців української армії, яку бандформування використовували для артилерійських обстрілів.

А 24 січня 2015 року він коригував "Гради" терористів при обстрілі Маріуполя. Тоді ракети потрапили в житлові будинки в мікрорайоні "Східний" - загинули 30 мирних жителів, а ще 117 отримали поранення.

Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін опублікував на своїй сторінці фото, щоб нагадати українцям про ті трагічні події.

Скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, корегувальник вогню по мікрорайону Східний в Маріуполі, сьогодні виходить на свободу - написав Аброськін.

Обстріл Маріуполя у 2015 році (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Кірсанова визнали винним за статтями "участь в терористичній організації" і "незаконне поводження зі зброєю" і засудили до дев'яти років тюремного ув'язнення у 2016 році.

Нагадаємо, закон про зарахування одного дня попереднього ув'язнення як двох днів у строк основного покарання ("закон Савченко") набув чинності в грудні 2015 року. А у червні 2017 року його скасували.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося відео, на якому видно, як воїни ВСУ помстилися корегувальникам вогню по Мар'їнці. Удар по вогневій точці бойовиків ЗСУ завдали перед початком "хлібного перемир'я".

Також ми писали про те, що бойовики на Донбасі поширюють фейки про настання ВСУ.