Ми були здорові завдяки вакцинації: ГВ-френдлі педіатр пояснила необхідність вакцинації дітей від грипу

Медик розповіла історію хвороби своєї маленької дочки Аліси, яка захворіла на грип після щеплення. Але завдяки вакцині інші члени сім'ї не заразилися інфекцією.

"Вакцину я купувала сама, і ми кололи її всім в сім'ї. І я чесно думала, що тепер захворіють всі, тому що були в тісному контакті. Але ні. Ні у мене, ні у чоловіка, ні у Аліси, якій тоді було 7 років, не було ніяких симптомів. Ми були здорові саме завдяки вакцинації, тому що нічого іншого не змогло б врятувати", - розповіла лікар.

Як діє вакцина від грипу і що вона дає

На вироблення імунної відповіді потрібно близько 2 тижнів і у вас буде захист від 4 штамів грипу, які за прогнозами будуть циркулювати в цьому сезоні, зазначила педіатр.

"В епоху ковіду не слід нехтувати іншими важкими інфекціями, адже грип теж може викликати вірусну пневмонію, призводити до ускладнень у вигляді отитів, синуситів. Хвороба вибиває вас зі звичного ритму життя, псує плани, призводить до фінансових втрат на лікування", - зазначає педіатр.

Щеплення від грипу дуже добре переноситься, реакція може бути тільки в місці уколу або легке нездужання.

Вакцинувати можна дітей з 6 місяців. Якщо дитина до 9 років вакцинується вперше, то їй потрібно дві дози вакцини з інтервалом мінімум 4 тижні між ними для повноцінної імунної відповіді.

"Особливу увагу слід приділяти групам ризику - дітям до 5 років, людям з хронічними хворобами та особам старшого віку. Але ж не варто забувати і про молодих. Тому що грип досить неприємна хвороба, плюс хворий дорослий може наражати на небезпеку членів сім'ї", - нагадує Марія.