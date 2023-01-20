Здоровые против токсичных: 12 фраз дадут понять, что отношения обречены

Здоровые отношения предполагают наличие не только страстной любви, но и доверия, уважения, поддержки и других составляющих. Однако не все пары могут похвастаться гармонией во взаимоотношениях, иногда плохо одному, иногда – обоим.
Как отличить здоровые отношения от токсичных, говорится в Telegram-канале, посвященном отношениям.
Здоровые отношения можно описать следующими фразами:
Уважение ко времени партнера
Доверие
Желание и умение договариваться
Свобода быть собой, заниматься тем, что нравится, развиваться
Готовность слушать и слышать
Поддержка в сложных ситуациях
Общие планы и ценности, на которые ориентируются оба партнера
Готовность в отношениях брать и давать без перекоса в какую-то сторону
Взаимное желание быть вместе
Уважение личных границ, потребностей и желаний партнера
В конфликтных ситуациях оба партнера стремятся к диалогу
Партнеры могут сближаться и удаляться – это нормально
10 фраз для токсических отношений:
Хронические опоздания, отмена встреч, "случайное" забывание важных дат и т.п.
Тотальный контроль и недоверие: где, с кем, почему; проверка телефона
Постоянные ссоры, упреки, отсутствие конструктивного диалога
Контроль, критика, зависть к успехам партнера
Равнодушное отношение: есть только одно верное мнение, ваше – а не партнера
Соревнования "кто лучше?" или "каждый сам за себя". Токсические шутки. Сарказм.
Стремление навязать свое мнение, "должно быть только так"
Только брать, не задумываясь о чувствах партнера или только отдавать, чтобы партнеру было хорошо
Навязывание себя, манипуляции, чтобы быть в отношениях
Выполнение того, что хочет партнер, даже если это противоречит вашему желанию