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Здоровые против токсичных: 12 фраз дадут понять, что отношения обречены

Как отличить токсические отношения (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Здоровые отношения предполагают наличие не только страстной любви, но и доверия, уважения, поддержки и других составляющих. Однако не все пары могут похвастаться гармонией во взаимоотношениях, иногда плохо одному, иногда – обоим.

Как отличить здоровые отношения от токсичных, говорится в Telegram-канале, посвященном отношениям.

Здоровые отношения можно описать следующими фразами:

  1. Уважение ко времени партнера
  2. Доверие
  3. Желание и умение договариваться
  4. Свобода быть собой, заниматься тем, что нравится, развиваться
  5. Готовность слушать и слышать
  6. Поддержка в сложных ситуациях
  7. Общие планы и ценности, на которые ориентируются оба партнера
  8. Готовность в отношениях брать и давать без перекоса в какую-то сторону
  9. Взаимное желание быть вместе
  10. Уважение личных границ, потребностей и желаний партнера
  11. В конфликтных ситуациях оба партнера стремятся к диалогу
  12. Партнеры могут сближаться и удаляться – это нормально

10 фраз для токсических отношений:

  1. Хронические опоздания, отмена встреч, "случайное" забывание важных дат и т.п.
  2. Тотальный контроль и недоверие: где, с кем, почему; проверка телефона
  3. Постоянные ссоры, упреки, отсутствие конструктивного диалога
  4. Контроль, критика, зависть к успехам партнера
  5. Равнодушное отношение: есть только одно верное мнение, ваше – а не партнера
  6. Соревнования "кто лучше?" или "каждый сам за себя". Токсические шутки. Сарказм.
  7. Стремление навязать свое мнение, "должно быть только так"
  8. Только брать, не задумываясь о чувствах партнера или только отдавать, чтобы партнеру было хорошо
  9. Навязывание себя, манипуляции, чтобы быть в отношениях
  10. Выполнение того, что хочет партнер, даже если это противоречит вашему желанию
  11. Игнорирование, бойкот, провокации
  12. Эмоциональные качели: люблю – ненавижу

Раньше мы писали, что делают мудрые женщины, чтобы мужчина был верен.

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