Здоровое питание при отключениях света возможно. Диетолог дала шпаргалку

Что важно знать о еде в таких условиях?

Учитывая длительные отключения света и высокую температуру воздуха, не готовьте продукты в большом количестве, потому что они быстро портятся и есть риски пищевых отравлений. Если представилась возможность приготовить, то рассчитывайте на 1-2 приема.



Самое главное сейчас - планирование рациона и закупка продуктов, не требующих приготовления, а потому должны у вас быть всегда в холодильнике.

Важным правилом здорового питания является сбалансированность. Пригодимся у нас отличный инструмент - Гарвардская тарелка, которая демонстрирует нам, что каждый прием должен содержать белки, жиры, углеводы в правильном соотношении.

Источники белков

Консервы - тунец в собственном соке, печень трески

Хумус

Мясные слайсы

Фасоль - белая и красная консервированная, зеленый горошек без добавленного сахара.

Орехи и семена

Источники углеводов

Цельнозерновой лаваш

Хлебцы

На крайний случай - каши быстрого приготовления

Диетолог отметила, что жиры будут всегда идти в компании ценного белка, печень трески, например или авокадо, или добавляйте оливковое масло.

Клетчатка - это ягоды, овощи, зелень, фрукты и ягоды.