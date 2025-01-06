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Для здоровья и похудения. Добавьте эти орехи к вашему рациону

Понедельник 06 января 2025 14:18
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Для здоровья и похудения. Добавьте эти орехи к вашему рациону Фото: Какие орехи надо непременно употреблять (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Орехи и семена считаются источником питательных веществ, но насколько они полезны и какие из них стоит добавить в свой рацион, если у вас нет аллергии?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Какие орехи надо есть для похудения и здоровья

Эксперт по здоровому образу жизни Кори Родригес советует потреблять бразильские орехи из-за высокого содержания селена. По его словам, речь идет о 1-2 штуках в день.

Один бразильский орех может содержать от 68 до 91 мкг селена, что легко соответствует рекомендуемой ежедневной норме потребления.

Еще одни полезные продукты - это орехи макадамии, богатые жирами омега-7, оказывают противовоспалительное действие. Однако важно помнить, что как бразильские орехи, так и орехи макадамии имеют большее содержание насыщенных жиров, и чрезмерное потребление может привести к повышению уровня холестерина.

Любители фитнеса восхваляют эти орехи за их впечатляющее соотношение белка к калориям. Эти источники питания не только помогают нарастить мышцы; они также способствуют более здоровому сердцу и могут даже помочь сбросить лишние килограммы.

Орехи наполнены такими питательными веществами, как витамин Е, магний, калий, железо и цинк.

Если вы беспокоитесь о здоровье кожи, тогда миндаль может стать вашим выбором, поскольку он также богат витамином Е.

А вот для глаз выбирайте фисташки, потому что в них много лютеина. Этот природный краситель защищает желтое пятно в глазу от повреждения синим светом.

Ранее мы писали, какой известный орех - лучший для здоровья глаз и мозга.

Читайте также, сколько жиров надо потреблять при похудении и какие самые лучшие.

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