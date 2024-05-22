Для здоровья сердца и костей: диетолог назвала 4 продукта, которые обогащают организм магнием

Что нужно знать о магнии

"Сейчас многие врачи, нутрициологи, блогеры часто пишут о магнии. Я очень осторожно отношусь к призывам принимать те или иные добавки, я предпочитаю все проверять, читать результаты достоверных исследований", - говорит врач.

При этом она отмечает, что у большинства людей действительно есть дефицит магния. А недостаток его в организме может привести к следующим проблемам со здоровьем:

гипертония, перепады давления

остеопороз

сердечно-сосудистые болезни и ух осложнения (инсульты, инфаркты)

головные боли

боли в мышцах

астма

когнитивные нарушения и ухудшение сна

и много других

Какая дневная норма магния и где его искать

Дневная норма магния для обычного человека - 400 мг.

"Это - обобщенная норма, "база", которая необходима, чтобы мы, более или менее жили, и у нас были уменьшены риски иметь проблемы со здоровьем. Но все люди разные и имеют разные состояния, связанные со здоровьем", - говорит Скиталинская.

Врач отмечает, что лучший путь получения всех веществ - еда.

В каких продуктах больше всего магния:

отруби - до 100 мг в 1/2 стакана

орехи - до 80 мг в полной горсти

шпинат - до 80 мг в пол стакана плотно наполненного

мангольд (зеленые и красные листья, подобные свекловичному) - до 80 мг в пол стакана

Кроме магния, в отрубях много грубой клетчатки, а это не каждый кишечник выдержит. Также стоит учесть, что в орехах вместе с магнием есть еще много жира. Проблема еще в том, что магний плохо усваивается и выводится из организма при некоторых состояниях.

Что ускоряет выведение магния из организма:

употребление алкоголя

сахарный диабет

синдром раздраженного кишечника и болезнь Крона

чрезмерное потоотделение (жара, сауна, спортзал)

Чтобы узнать, какой у вас уровень магния, нужно проверить его содержание в эритроцитах. Также есть анализ содержания его в волосах, но он не точен, потому что волосы растут, в среднем, 1 см в месяц, а эритроцит живет 120 дней.

"Самый лучший способ - употреблять добавки. Сейчас есть огромный выбор добавок с магнием: цитрат, малат, сульфат, таурат и другие. Отличаются они не только ценой, но и усвояемостью. Магний не нужно принимать курсами, его нужно принимать все время", - говорит Скиталинская.

Диетолог также отмечает, что даже если принимаете добавки, магний все равно должен поступать из продуктов. Она советует перетирать отруби в кофеварке и добавлять их в блюдо. Также обязательны в рационе зелень и орехи.

Какие преимущества дает магний: