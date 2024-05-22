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Для здоровья сердца и костей: диетолог назвала 4 продукта, которые обогащают организм магнием

Что нужно знать о магнии (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Магний - один из ключевых микроэлементов, регулирующий артериальное давление, он также участвует в работе мышц и нервной системы, укрепляет иммунитет. Его недостаток приводит к ряду проблем со здоровьем, поэтому ни в коем случае нельзя допускать его дефицита.

О том, как обогатить организм магнием, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксану Скиталинскую в Telegram.

Что нужно знать о магнии

"Сейчас многие врачи, нутрициологи, блогеры часто пишут о магнии. Я очень осторожно отношусь к призывам принимать те или иные добавки, я предпочитаю все проверять, читать результаты достоверных исследований", - говорит врач.

При этом она отмечает, что у большинства людей действительно есть дефицит магния. А недостаток его в организме может привести к следующим проблемам со здоровьем:

  • гипертония, перепады давления
  • остеопороз
  • сердечно-сосудистые болезни и ух осложнения (инсульты, инфаркты)
  • головные боли
  • боли в мышцах
  • астма
  • когнитивные нарушения и ухудшение сна
  • и много других

Какая дневная норма магния и где его искать

Дневная норма магния для обычного человека - 400 мг.

"Это - обобщенная норма, "база", которая необходима, чтобы мы, более или менее жили, и у нас были уменьшены риски иметь проблемы со здоровьем. Но все люди разные и имеют разные состояния, связанные со здоровьем", - говорит Скиталинская.

Врач отмечает, что лучший путь получения всех веществ - еда.

В каких продуктах больше всего магния:

  • отруби - до 100 мг в 1/2 стакана
  • орехи - до 80 мг в полной горсти
  • шпинат - до 80 мг в пол стакана плотно наполненного
  • мангольд (зеленые и красные листья, подобные свекловичному) - до 80 мг в пол стакана

Кроме магния, в отрубях много грубой клетчатки, а это не каждый кишечник выдержит. Также стоит учесть, что в орехах вместе с магнием есть еще много жира. Проблема еще в том, что магний плохо усваивается и выводится из организма при некоторых состояниях.

Что ускоряет выведение магния из организма:

  • употребление алкоголя
  • сахарный диабет
  • синдром раздраженного кишечника и болезнь Крона
  • чрезмерное потоотделение (жара, сауна, спортзал)

Чтобы узнать, какой у вас уровень магния, нужно проверить его содержание в эритроцитах. Также есть анализ содержания его в волосах, но он не точен, потому что волосы растут, в среднем, 1 см в месяц, а эритроцит живет 120 дней.

"Самый лучший способ - употреблять добавки. Сейчас есть огромный выбор добавок с магнием: цитрат, малат, сульфат, таурат и другие. Отличаются они не только ценой, но и усвояемостью. Магний не нужно принимать курсами, его нужно принимать все время", - говорит Скиталинская.

Диетолог также отмечает, что даже если принимаете добавки, магний все равно должен поступать из продуктов. Она советует перетирать отруби в кофеварке и добавлять их в блюдо. Также обязательны в рационе зелень и орехи.

Какие преимущества дает магний:

  • больший объем серого вещества мозга (тогда улучшается память, эмоции, обучаемость)
  • меньшие повреждения белого вещества (это отростки всех нервных клеток, отвечающих за передачу информации, т.е. за качество работы всей нервной системы)

 

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