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Увеличивает мышцы: нутрициолог назвала спортивную добавку, которую можно получить из еды

Четверг 07 ноября 2024 16:35
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Увеличивает мышцы: нутрициолог назвала спортивную добавку, которую можно получить из еды Чем полезен креатин и из каких продуктов можно получить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Анастасия Голобородько

Спортсмены часто принимают креатин в виде пищевой добавки для увеличения мышц. Нутрициолог рассказала, из каких продуктов можно получить добавку без приема БАДов.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основной пользе креатина и кому противопоказано принимать добавку.

Что такое креатин

Креатин - это азотсодержащая кислота в виде пищевой добавки для спортсменов. Она призвана помогать атлетам наращивать мышечную массу и становиться более выносливыми.

Различные спортивные организации позволяют употребление креатина спортсменами, поскольку он не является допингом или стероидом. У добавки натуральное происхождение, и все изменения, происходящие в организме после начала приема, происходят за счет насыщения тела необходимым для него элементом.

Добавка есть в виде БАДов, в капсулах и порошках. Помните, что креатин бессмысленно принимать не тренируясь.

1 г креатина из еды это:

  • 75-100 г сельди
  • 120 г трески и других плотных белых рыб
  • 130 г лососевых
  • 75-100 г говядины
  • 70-80 г свинины

В яйцах и сырах гораздо меньше, а именно 100-300 мг на 100 г.

По словам нутрициолога Анастасии Голобородько, креатин очень давно используют в спортивной нутрициологии для повышения выносливости. Он достаточно универсален, часто может заменить ВСАА, цитруллин и глутамин.

Креатин задерживает протоны, а значит не дает pH опускаться, а меньше боли и крепатуры.

Также добавка активирует рост и разделение миобластов, то есть может способствовать набору веса и задерживает воду.

Кому противопоказан

Противопоказан в БАДах людям с болезнями почек.

"Мне больше нравится стратегия его использования для работы мозга - вместо сахара. Потому что проникает через гематоэнцефалический барьер. На самом деле внутри нас креатин синтезируется из других аминокислот - аргинина и глицина с помощью метальных групп. А затем превращаются в единицу энергии - АТФ. Особенно в стрессовых ситуациях и когнитивных нагрузках", - рассказала нутрициолог.

В исследованиях всегда используют большие дозы - 6-20 г креатина первые недели, затем спускают до 2-3 г в день.

Однако получить 2 г креатина из еды очень просто.

В зоне дефицита - вегетарианцы и те у кого воспалительные заболевания ЖКТ и низкая кислота желудка.

"Скупать банки порошка креатина необязательно. Его правда очень просто извлечь из еды", - добавила эксперт по питанию.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт Cleveland clinic и Instagram-страница нутрициолога Анастасии Голобородько.

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