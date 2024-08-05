Лишний вес приводит к серьезным проблемам со здоровьем: диетолог назвала 3 риска

Лишний вес часто воспринимается как чисто эстетическая проблема, но это далеко не так. На самом деле лишний вес влияет на здоровье гораздо больше, чем можно себе представить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Галины Сеник.

Угроза лишнего веса

По словам эксперта, лишние килограммы могут привести к развитию серьезных последствий:

ожирение печени и поджелудочной железы, нарушение работы желчного пузыря, сердца

сбой гормонального обмена, что у женщин может привести к бесплодию и возникновению опухолей

сахарного диабета и артериальной гипертензии

Поэтому лишний вес - это не об эстетической проблеме или бодипозитиве, а только о здоровье и хорошем самочувствии.

Почему возникает такое состояние

Главной причиной избыточного веса является энергетический дисбаланс, при котором человек съедает больше калорий, чем нуждается в его организме, а их избыток трансформируется в жировые отложения.

Также иногда для нормального питания просто не хватает времени, и человек вынужден перекусывать доступным фаст-фудом, далеким от здоровой пищи.

Очень часто современный человек живет и работает в условиях хронического стресса. Как известно, самым простым способом расслабиться есть вкусная и сытная пища, сладости. Таким образом, избавляясь от стресса, человек со временем приобретает лишний вес.

К тому же, некоторые лекарственные средства могут стать причиной набора массы тела.

Важно, что несколько лишних килограммов существенно не повлияют на ваше здоровье. Это всего лишь эстетический дефект, который при условии определенной настойчивости в коррекции образа жизни и питания решится через несколько месяцев.

Большое содержание "плохих" жиров в крови приводит к повышенному свертыванию крови.

Избыточная масса тела отрицательно влияет на опорно-двигательный аппарат, вызывает остеоартроз больших суставов, деформирует стопу, совершает чрезмерную нагрузку на спину и ускоряет дегенеративные процессы в межпозвонковых дисках.