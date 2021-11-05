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Зайцева може вийти з в'язниці достроково: у справі про смертельну ДТП у Харкові новий поворот

Автор: Анна Шиканова

Винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева може вийти з в'язниці раніше терміну. Вона може подати клопотання про умовно-дострокове звільнення, відбувши тільки половину призначеного терміну.

Про це заявила потерпіла в ДТП у 2017 році Оксана Євтєєва в ефірі програми "Право на владу"на телеканалі" 1 + 1".

Обидва винуватці смертельної аварії, Олена Зайцева і Геннадій Дронов були засуджені на 10 років позбавлення волі.

З їхньої вини в центрі Харкова сталася страшна ДТП, в якій загинуло шестеро людей і ще п'ятеро отримали пошкодження.

Оксана Євтєєва втратила в ДТП чоловіка і сестру. Вона припускає, що після закінчення 5-річного терміну (половини) Дронов і Зайцева планують подати клопотання про умовно-дострокове звільнення.

"Цього року вони навіть дали інтерв'ю. Розповідали, як вона сидить, що вона дуже зразково поводиться, "краща ув'язнена". Я перебільшую, звичайно, однак...звичайно, я з жахом чекаю, що може бути", - розповіла Євтєєва.

Вона додала, що від Зайцевої та Дронова постраждалим приходять на банківські рахунки мізерні суми компенсації – 50-70 гривень на місяць.

"Вони працюють в колонії – і приходять на банківський рахунок від їх зарплати 50-70 гривень. Це єдині гроші. Щомісяця. Цього року більше, ніж минулого. Напевно, почали працювати, готуються до того, щоб вийти, отримати умовно-дострокове", - повідомила постраждала.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові 16-річний хлопець на шаленій швидкості в ДТП вбив людей.

А також розповідали про те, що з'явилися дані про те, скільки Зайцева платить постраждалим в ДТП.

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Алена ЗайцеваСуд