Як Зайцева: в Харкові на Сумській мажорка збила людей на тротуарі (відео)

23-річна дівчина на кабріолеті стала винуватицею чергового ДТП у Харкові
У Харкові на вулиці Сумська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Audi TT. Аварія трапилася на тій же вулиці, на якій у жовтні 2017-го Альона Зайцева насмерть збила шістьох людей.
Про ДТП повідомила прес-служба ГУНП Харківської області. Пізніше в мережі опублікували перше відео з місця події.
За кермом кабріолета Audi TT перебувала 23-річна дівчина. Попередньо відомо, що винуватиця ДТП на момент аварії була тверезою.
ДТП у Харкові (фото: hk.npu.gov.ua)
Автомобіль не впорався з керуванням та наїхав на пішоходів на тротуарі. В результаті аварії постраждали чотири жінки віком 27, 32, 47 і 56 років.
Потерпілих доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.
ДТП у Харкові (фото: hk.npu.gov.ua)
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило пошкодження середньої ступені тяжкості).
ДТП у Харкові (відео: YouTube)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які умови в колоніях у Альони Зайцевої та Геннадія Дронова.
А також повідомляли, що у справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова новий поворот.