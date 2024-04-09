RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всегда был улыбчивый и откровенный. На фронте погиб актер Андрей Доманский

Андрей Доманский (фото: facebook.com/zt.gov.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

На фронте погиб ведущий актер Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Ивана Кочерги Андрей Доманский.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу театра.

Что известно о воине

В сообщении говорится, что артист пошел защищать Украину добровольцем.

"Как отмечают в театре, Андрей Доманский был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Умел поддержать словом и делом. Всегда улыбающийся, мудрый, откровенный, эмоциональный, невероятно талантливый, харизматичный", - описывают мужчину коллеги.

Андрей Доманский (фото: facebook.com/zt.gov.ua)

Также сообщается, что актер 25 лет служил театру. Сыграл более 40 ярких ролей, был надежным партнером, а от начала полномасштабной войны стал надежным защитником.

Прощание с воином состоится 10 апреля в 12:00 в фойе театра.

Андрей Доманский (фото: facebook.com/zt.gov.ua)

Недавно мы рассказывали, что на фронте погиб легендарный командир роты 67-й ОМБр Сергей Коновал.

Также мы писали, что российская ракета разрушила старинное жилое здание в Киеве, где снимали сериал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАктеры