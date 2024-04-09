Всегда был улыбчивый и откровенный. На фронте погиб актер Андрей Доманский

Что известно о воине

В сообщении говорится, что артист пошел защищать Украину добровольцем.

"Как отмечают в театре, Андрей Доманский был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Умел поддержать словом и делом. Всегда улыбающийся, мудрый, откровенный, эмоциональный, невероятно талантливый, харизматичный", - описывают мужчину коллеги.

Андрей Доманский (фото: facebook.com/zt.gov.ua)

Также сообщается, что актер 25 лет служил театру. Сыграл более 40 ярких ролей, был надежным партнером, а от начала полномасштабной войны стал надежным защитником.

Прощание с воином состоится 10 апреля в 12:00 в фойе театра.

Андрей Доманский (фото: facebook.com/zt.gov.ua)