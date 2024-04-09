Всегда был улыбчивый и откровенный. На фронте погиб актер Андрей Доманский

На фронте погиб ведущий актер Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Ивана Кочерги Андрей Доманский.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу театра.
В сообщении говорится, что артист пошел защищать Украину добровольцем.
"Как отмечают в театре, Андрей Доманский был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Умел поддержать словом и делом. Всегда улыбающийся, мудрый, откровенный, эмоциональный, невероятно талантливый, харизматичный", - описывают мужчину коллеги.
Андрей Доманский (фото: facebook.com/zt.gov.ua)
Также сообщается, что актер 25 лет служил театру. Сыграл более 40 ярких ролей, был надежным партнером, а от начала полномасштабной войны стал надежным защитником.
Прощание с воином состоится 10 апреля в 12:00 в фойе театра.
Андрей Доманский (фото: facebook.com/zt.gov.ua)
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