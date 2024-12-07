Не всегда полезна. Диетолог рассказал, сколько же нужно пить воды

Вода - основа жизни и важный элемент для поддержания здоровья. Однако вопрос, сколько воды нужно пить, остается открытым. Недавний обзор данных, проведенный учеными Калифорнийского университета, пролил свет на эту тему.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Противоречивые рекомендации по употреблению воды

Национальная академия медицины США советует потреблять около 13 стаканов жидкости в день для мужчин и 9 стаканов для женщин. Альтернативный подход рекомендует выпивать 30-40 мл воды на каждый килограмм веса. Вместе с тем, многие медики подчеркивают индивидуальные потребности, которые зависят от уровня активности, состояния здоровья и массы тела.

Результаты исследования

Ученые проанализировали 18 рандомизированных клинических исследований, чтобы оценить влияние уровня потребления воды на здоровье. Их обзор, опубликованный в J AMA Network Open, показал следующие положительные эффекты:

Предотвращение камней в почках

Употребление 8 стаканов воды в день значительно снижало вероятность повторного образования камней в почках.

Похудение

У взрослых, выпивавших около 6 стаканов воды в день, наблюдалось уменьшение веса. Однако у подростков увеличение объема воды более 8 стаканов не дало такого эффекта.

Контроль диабета

У людей с повышенным уровнем глюкозы в крови дополнительное потребление воды положительно повлияло на здоровье.

Снижение частоты инфекций мочевыводящих путей

Женщины, выпивавшие дополнительные 6 стаканов воды в день, почувствовали уменьшение количества рецидивов и увеличение интервалов между обострениями.

Улучшение состояния при головных болях

У людей с мигренью потребление большего количества воды уменьшало интенсивность боли в течение трех месяцев.

Другие аспекты

Исследование также подчеркнуло, что чрезмерное потребление воды не всегда полезно. Например, людям с частым мочеиспусканием может быть целесообразно уменьшить объем жидкости.

Несмотря на наличие научных доказательств, эксперты все же рекомендуют ориентироваться на чувство жажды, поскольку организм самостоятельно регулирует водный баланс. Для большинства людей универсальных советов нет, и оптимальное количество воды зависит от многих факторов, включая образ жизни и состояние здоровья.