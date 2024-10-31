"Всегда есть на кухне": диетолог назвала фаворита осеннего сезона, который полезен для здоровья

Тыква особенно популярна в осеннее время, имеет приятный вкус и насыщает организм необходимыми витаминами. Диетолог рассказала о главных особенностях продукта и почему его нужно есть всем.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об преимуществах и противопоказаниях употребления такого продукта.
По словам диетолога Натальи Самойленко, она часто готовит блюда из тыквы, ведь она является ее фаворитом среди продуктов.
"Этот продукт есть всегда на моей кухне. Тыква - фаворит осеннего сезона", - отметила эксперт.
Поэтому она рекомендует употреблять такой продукт довольно часто.
В тыкве содержатся каротиноиды, которые обеспечивают продукту такой яркий цвет. Также в составе есть мощные антиоксиданты, влияющие на иммунитет.
Также в тыкве очень большое количество клетчатки и это снижает уровень холестерина, дает длительное насыщение и помогает работе желудочно-кишечного тракта.
Витамины группы B в тыкве благотворно влияют на здоровье нервной и сердечно-сосудистой системы.
Эксперт отметила, что преимуществ в таком продукте очень много, но есть один важный нюанс - большое количество углеводов, которые можно ощущать по приятному сладкому вкусу.
Именно эти углеводы при его избытке могут повлиять на уровень сахара в крови и весовые показатели.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт Verywell health.