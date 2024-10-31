"Всегда есть на кухне": диетолог назвала фаворита осеннего сезона, который полезен для здоровья

Что нужно знать о тыкве

По словам диетолога Натальи Самойленко, она часто готовит блюда из тыквы, ведь она является ее фаворитом среди продуктов.

"Этот продукт есть всегда на моей кухне. Тыква - фаворит осеннего сезона", - отметила эксперт.

Поэтому она рекомендует употреблять такой продукт довольно часто.

В тыкве содержатся каротиноиды, которые обеспечивают продукту такой яркий цвет. Также в составе есть мощные антиоксиданты, влияющие на иммунитет.

Также в тыкве очень большое количество клетчатки и это снижает уровень холестерина, дает длительное насыщение и помогает работе желудочно-кишечного тракта.

Витамины группы B в тыкве благотворно влияют на здоровье нервной и сердечно-сосудистой системы.

Эксперт отметила, что преимуществ в таком продукте очень много, но есть один важный нюанс - большое количество углеводов, которые можно ощущать по приятному сладкому вкусу.

Именно эти углеводы при его избытке могут повлиять на уровень сахара в крови и весовые показатели.

Кому следует избегать