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"Всегда есть на кухне": диетолог назвала фаворита осеннего сезона, который полезен для здоровья

Чем полезна тыква для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тыква особенно популярна в осеннее время, имеет приятный вкус и насыщает организм необходимыми витаминами. Диетолог рассказала о главных особенностях продукта и почему его нужно есть всем.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об преимуществах и противопоказаниях употребления такого продукта.

Что нужно знать о тыкве

По словам диетолога Натальи Самойленко, она часто готовит блюда из тыквы, ведь она является ее фаворитом среди продуктов.

"Этот продукт есть всегда на моей кухне. Тыква - фаворит осеннего сезона", - отметила эксперт.

Поэтому она рекомендует употреблять такой продукт довольно часто.

В тыкве содержатся каротиноиды, которые обеспечивают продукту такой яркий цвет. Также в составе есть мощные антиоксиданты, влияющие на иммунитет.

Также в тыкве очень большое количество клетчатки и это снижает уровень холестерина, дает длительное насыщение и помогает работе желудочно-кишечного тракта.

Витамины группы B в тыкве благотворно влияют на здоровье нервной и сердечно-сосудистой системы.

Эксперт отметила, что преимуществ в таком продукте очень много, но есть один важный нюанс - большое количество углеводов, которые можно ощущать по приятному сладкому вкусу.

Именно эти углеводы при его избытке могут повлиять на уровень сахара в крови и весовые показатели.

Кому следует избегать

 

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт Verywell health.

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