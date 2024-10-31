"Всегда есть на кухне": диетолог назвала фаворита осеннего сезона, который полезен для здоровья
Тыква особенно популярна в осеннее время, имеет приятный вкус и насыщает организм необходимыми витаминами. Диетолог рассказала о главных особенностях продукта и почему его нужно есть всем.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об преимуществах и противопоказаниях употребления такого продукта.
Что нужно знать о тыкве
По словам диетолога Натальи Самойленко, она часто готовит блюда из тыквы, ведь она является ее фаворитом среди продуктов.
"Этот продукт есть всегда на моей кухне. Тыква - фаворит осеннего сезона", - отметила эксперт.
Поэтому она рекомендует употреблять такой продукт довольно часто.
В тыкве содержатся каротиноиды, которые обеспечивают продукту такой яркий цвет. Также в составе есть мощные антиоксиданты, влияющие на иммунитет.
Также в тыкве очень большое количество клетчатки и это снижает уровень холестерина, дает длительное насыщение и помогает работе желудочно-кишечного тракта.
Витамины группы B в тыкве благотворно влияют на здоровье нервной и сердечно-сосудистой системы.
Эксперт отметила, что преимуществ в таком продукте очень много, но есть один важный нюанс - большое количество углеводов, которые можно ощущать по приятному сладкому вкусу.
Именно эти углеводы при его избытке могут повлиять на уровень сахара в крови и весовые показатели.
Кому следует избегать
Тыква, как правило, безопасна для большинства здоровых взрослых. Тем не менее, если вы впервые пробуете тыкву, вот несколько советов, о которых следует помнить:
- аллергическая реакция - люди с пищевой аллергией или чувствительностью к определенным продуктам могут испытывать симптомы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или сыпь на коже после употребления тыквы
- пищеварение - поскольку тыква содержит много клетчатки, ее потребление может повлиять на пищеварительную систему и способствовать спазмам желудка, вздутию живота и газообразованию
- болезни пищевого происхождения - избегайте сырой тыквы, которая не была должным образом вымыта, тщательно сварена или подготовлена
- побочные эффекты лекарства - питательные вещества в тыкве могут побуждать организм быстро выводить содержание воды, что может повлиять на то, как организм поглощает и избавляется от определенных лекарств
Люди, беременные или кормящие грудью, должны всегда проконсультироваться с врачом относительно своего рациона, прежде чем употреблять в пищу любую новую или сомнительную пищу.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт Verywell health.
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