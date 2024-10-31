"Всегда есть на кухне": диетолог назвала фаворита осеннего сезона, который полезен для здоровья

Тыква особенно популярна в осеннее время, имеет приятный вкус и насыщает организм необходимыми витаминами. Диетолог рассказала о главных особенностях продукта и почему его нужно есть всем.

Что нужно знать о тыкве

По словам диетолога Натальи Самойленко, она часто готовит блюда из тыквы, ведь она является ее фаворитом среди продуктов.

"Этот продукт есть всегда на моей кухне. Тыква - фаворит осеннего сезона", - отметила эксперт.

Поэтому она рекомендует употреблять такой продукт довольно часто.

В тыкве содержатся каротиноиды, которые обеспечивают продукту такой яркий цвет. Также в составе есть мощные антиоксиданты, влияющие на иммунитет.

Также в тыкве очень большое количество клетчатки и это снижает уровень холестерина, дает длительное насыщение и помогает работе желудочно-кишечного тракта.

Витамины группы B в тыкве благотворно влияют на здоровье нервной и сердечно-сосудистой системы.

Эксперт отметила, что преимуществ в таком продукте очень много, но есть один важный нюанс - большое количество углеводов, которые можно ощущать по приятному сладкому вкусу.

Именно эти углеводы при его избытке могут повлиять на уровень сахара в крови и весовые показатели.

Кому следует избегать

Тыква, как правило, безопасна для большинства здоровых взрослых. Тем не менее, если вы впервые пробуете тыкву, вот несколько советов, о которых следует помнить:

аллергическая реакция - люди с пищевой аллергией или чувствительностью к определенным продуктам могут испытывать симптомы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или сыпь на коже после употребления тыквы

пищеварение - поскольку тыква содержит много клетчатки, ее потребление может повлиять на пищеварительную систему и способствовать спазмам желудка, вздутию живота и газообразованию

болезни пищевого происхождения - избегайте сырой тыквы, которая не была должным образом вымыта, тщательно сварена или подготовлена

побочные эффекты лекарства - питательные вещества в тыкве могут побуждать организм быстро выводить содержание воды, что может повлиять на то, как организм поглощает и избавляется от определенных лекарств