"Всегда делился теплом со всеми": на фронте погиб звезда "Лиги смеха" Роман Иваненко

"Неописуемая боль. Как тяжело терять того, кого ты знал, считал хорошим другом. Роман Иваненко - доброволец, юморист, Воин с большой буквы. Попав в окружение, на Угледарском направлении, сражался до последнего рядом со своими побратимами. Получил тяжелое ранение, был взят в плен. Держался с 24 января по 28 февраля. Но от террориста достойной медицинской помощи не получил! Вчера, благодаря штурму, враг с позиций был выбит. Сегодня Романа эвакуировали "на щите", - написал Симашкевич.

Роман Иваненко (фото: instagram.com/romka_ivanenko)

"Мы всегда будем помнить его как искреннего, доброго юношу, который безгранично обожал свою семью, этот мир, и всегда делился радостью, теплом со всеми. Он действительно Герой! И он всегда будет в нашем сердце. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память защитнику", - добавил он.

Роман Иваненко (фото: instagram.com/romka_ivanenko)

Жена Романа показала в Instagram их последнее общее фото…

"Ты был для меня всем... Спасибо тебе за 10 лет счастья... Теперь я не знаю, как жить без тебя, но я буду ради тебя", - написала она.

Роман Иваненко с женой (фото: instagram.com/kate._ivanenko)

Не скрывает грусть и актер, победитель "Лиги смеха" Александр Сердюк.

"Мы уже больше не скажем при встрече, десятый раз за день, друг другу: "Ромка (Саша), йоханый бабай, как ты здесь оказался? Сто лет не виделись". Это был наш прикол, когда мы пересекались на съемках Лиги, или на фестивале в Одессе. И каждый следующий раз, даже если он был через 4 минуты, должен быть еще более эмоциональным, чем предыдущий…" - пишет Сердюк.

Роман Иваненко (фото: instagram.com/kate._ivanenko)

"Помню такие последние встречи были в январе 2022-го и мы снова делали этот прикол, словно мы учились вместе, мы кумовья или еще что-то, но обязательная финальная фраза была: "Блин, надо чаще видеться, надо как-то сесть, поговорить обо всем…". Но как теперь, Ромка?" - обращается к погибшему коллеге Александр...

"Где бы ты ни был, я благодарен тебе. Я запомню твою доброту, улыбку и буду благодарен за твою отвагу и за то, что защищал нас и страну от проклятого врага... Прощай, Ромка. Горжусь, что был знаком с тобой", - добавляет актер.

Роман Иваненко (фото: instagram.com/romka_ivanenko)