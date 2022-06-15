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"Сніданок ми тобі принесли": дружина холодноярівця показала емоційне фото з могили чоловіка

Донька загиблого холодноярівця відвідала могилу батька (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Маленька донька українського захисника Владислава Солдата, який загинув у боях проти російських окупантів, у свій день народження відвідала могилу батька.

Фото опублікували на сторінці 93-тьої ОМБр Холодний Яр.

Зокрема, Владислав Солдат захищав Україну у складі 93 бригади Холодний Яр.

Пресслужба опублікувала щемливе фото з донькою загиблого військового. У свій день народження маленька донечка разом з мамою прийшла на могилу батька.

"Ну ось і сніданок ми тобі принесли. У доньки день народження сьогодні й ви сідаєте снідати разом... Мій біль не передати словами... Серце розривається... Як боляче й прикро…" - сказала дружина.

Донечка загиблого українського захисника відвідала могилу батька у свій день народження (facebook.com/93OMBr)

Журналістка Олена Курбанова написала, що коли хто буде казати, що російська мова або росіяни не винні у війні, тоді потрібно показати їм це фото.

"Коли не приведи Господь, хтось знову скаже, що ми один народ - розмажте йому об обличчя цим фото. Ця крихітка у свій день народження прийшла до тата... але тато не зміг обійняти свою донечку, тато пішов захищати свою та чужу малечу... тато віддав своє життя, аби і донька і ми жили", - написала вона у Facebook.

Раніше ми повідомляли, що загинув Роман Ратушний - активіст, який захищав Протасів Яр від забудовників.

Також окупанти вбили українського журналіста Олексія Чубашева.

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