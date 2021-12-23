Завтра Землю накриє магнітною бурею: названо найнебезпечніші години

Магнітні бурі - це коливання через взаємодію обурених потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі.

Такі коливання можуть впливати на самопочуття людей і порушувати роботу електричних приладів.

Коли очікується магнітна буря

За даними фахівців Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря накриє Землю в ніч з 23 на 24 грудня. Коливання почнуться близько 12 години ночі та триватимуть до 12 години дня.

Рівень бурі досягне позначки 4, а це означає, що коливання будуть досить інтенсивними, але не критичними.

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Які проблеми може викликати така магнітна буря

Магнітні бурі діють на людей з метеозалежністю, хронічними захворюваннями та на літніх. Здорові люди можуть відчути лише незначне погіршення самопочуття.

Які можуть бути прояви:

Головні болі та запаморочення

Сонливість і безсоння

Апатія, подразнення і зниження концентрації уваги

Агресія, підвищена емоційність

Перепади тиску, порушення серцевого ритму

Загострення хронічних захворювань

Слабкість, ломота в кістках

Нудота, втрата апетиту

Як можна допомогти організму

У дні магнітних бур рекомендується виключити перенапруження та уникати сильних навантажень. Розпорядок дня потрібно дотримуватися і дуже важливо нормально виспатися - не менше ніж 7-8 годин.

Вранці можна прийняти контрастний душ і зробити зарядку, ввечері прийняти розслаблюючу ванну.

Емоційні та фізичні навантаження потрібно скоротити, уникати конфліктів і сварок.

Відмовтеся від далекої поїздки, перенесіть важливі справи на інший день.

У раціоні варто обмежити кількість кави, збільшити кількість води та трав'яного чаю. А ось від алкоголю, гострої, жирної та солоної їжі краще повністю відмовитися.

Заняття в спортзалі можна замінити плаванням і прогулянкою на свіжому повітрі. Якщо є така можливість - вирушайте на природу.

Перед сном почитайте книгу і послухайте легку музику, щоб швидше заснути.

У відносинах з близькими контролюйте свої емоції, не вихлюпуйте роздратування на близьких, уникайте стресів.

Людям з хронічними захворюваннями та літнім людям варто більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.