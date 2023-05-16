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"Завтра будешь в военкомате": в Одессе автохам в камуфляже угрожал водителям повестками (видео)

В Одессе неизвестный в военной форме угрожал водителям повестками (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Наталия Коваль

В Одессе водитель в форме ВСУ во время оживленного автомобильного движения угрожал другим автомобилистам военкоматом и повестками.

Видео появилось на Facebook-странице сообщества "Измаил-онлайн".

Что произошло

Свидетели утверждают, что конфликт на улице Грушевской возник тогда, когда мужчине сделали замечания из-за его опасных маневров на дороге.

"Да мне по*уй, завтра будешь в военкомате", - прокричал водитель в сторону попутного авто.

После чего он достал из кармана телефон и кричал, чтобы транспорт немедленно остановили.

На видео видно, что нарушитель был в форме ВСУ, но неизвестно, действительно ли он работник военкомата или военный.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Пока в ситуации должны разбираться правоохранители, а сообщество требует у представителей ТЦК и СП дать оценку действиям мужчины, который выдает себя за их коллегу.

Ранее мы писали о том, что в Одессе суд отправил под стражу командира отделения одной из воинских частей . Он называл себя чиновником военкомата и выманивал взятки.

Также мы объясняли, кому и как могут вручать повестки во время военного положения.

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