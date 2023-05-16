"Завтра будешь в военкомате": в Одессе автохам в камуфляже угрожал водителям повестками (видео)

Что произошло

Свидетели утверждают, что конфликт на улице Грушевской возник тогда, когда мужчине сделали замечания из-за его опасных маневров на дороге.

"Да мне по*уй, завтра будешь в военкомате", - прокричал водитель в сторону попутного авто.

После чего он достал из кармана телефон и кричал, чтобы транспорт немедленно остановили.

На видео видно, что нарушитель был в форме ВСУ, но неизвестно, действительно ли он работник военкомата или военный.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Пока в ситуации должны разбираться правоохранители, а сообщество требует у представителей ТЦК и СП дать оценку действиям мужчины, который выдает себя за их коллегу.