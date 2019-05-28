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Заводимося від поганого настрою: Настя Каменських зробила пікантне зізнання

STYLERПерсони    28.05.2019 - 10:38
Заводимося від поганого настрою: Настя Каменських зробила пікантне зізнання
Потап і Настя (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських зробила інтимне про зізнання про свого чоловіка Потапа

Весілля Потапа і Насті відбулася 23 травня. Відразу ж після урочистостей вони вирушили в медовій місяць. Але, як виявилося, не завжди відносини між закоханими були гладкими. Так, в інтерв'ю Каті Осадчій Настя розповіла, що перед тим, як вийти заміж за Потапа, у них нерідко траплялися серйозні конфлікти. Бувало навіть таке, що артисти місяцями не розмовляли.

Каменських зізналася, що одного разу вони з майбутнім чоловіком так посварилися, що не розмовляли півтора місяця. Сталося це якраз під час гастролей дуету "Потап і Настя". Цікаво, що концерти групи тоді проходили мало не кожен день. Тому Настя і Потап були змушені терпіти один одного на сцені, посміхатися і робити вигляд, що у них все добре. Зате відразу ж після виступів зірки сідали в різні автомобілі і роз'їжджалися по різним готелям.

Заводимося від поганого настрою: Настя Каменських зробила пікантне зізнання

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Щоправда, як зауважила Настя, в цих чварах була якась родзинка.

"Ми обидва заводимося від поганого настрою. Відносини не завжди нормальні, бувають і зриви. Тому іноді доводилося і посилати один одного", - поділилася Каменських.

Потап ж в свою чергу підкреслив, що його кохана завжди відрізнялася непростим норовом.

"У Насті дуже міцний характер, вона не слухає нікого", - сказав продюсер і музикант.

Потап і Настя Каменських розповіли про стосунки в "Світському житті"

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, у скільки обійшлося весілля Каменських і Потапа.

Раніше ми писали про те, що Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки виступив на весілля зірок, відверто розповів про плани 32-річної Каменських та 38-річного Потапа щодо дітей.

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