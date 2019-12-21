Заздри, Ілон Маск: у Києві висміяли "втомлену" маршрутку (відео)

У Києві в маршрутки зламана коробка передач, але вона продовжує возити пасажирів
У Києві помітили маршрутку, в якій відвалюється важіль від коробки передач. Відео з дуже "втомленим" транспортом опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Кращому транспорту в Києві бути. Київ. 194 маршрутка",- сказано в описі до відео.
У ролику можна побачити, як водій під час руху втрачає ручку від коробки передач, адже вона відвалюється, але чоловік все одно відчайдушно намагається продовжити рух.
У Києві помітили "втомлену" маршрутку (Київ Оперативний)
Користувачі мережі гнівно відреагували на такий столичний транспорт. В коментарях вони висловили обурення, але зійшлися на думці, що такі маршрутки пройшли техогляд, але на них є попит і люди змушені користуватися ним.