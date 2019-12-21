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Заздри, Ілон Маск: у Києві висміяли "втомлену" маршрутку (відео)

STYLERЖиття    21.12.2019 - 12:13
Заздри, Ілон Маск: у Києві висміяли "втомлену" маршрутку (відео)
У Києві висміяли маршрутку (фото: РБК-Україна)

У Києві в маршрутки зламана коробка передач, але вона продовжує возити пасажирів

У Києві помітили маршрутку, в якій відвалюється важіль від коробки передач. Відео з дуже "втомленим" транспортом опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Кращому транспорту в Києві бути. Київ. 194 маршрутка",- сказано в описі до відео.

У ролику можна побачити, як водій під час руху втрачає ручку від коробки передач, адже вона відвалюється, але чоловік все одно відчайдушно намагається продовжити рух.

У Києві помітили "втомлену" маршрутку (Київ Оперативний)

Користувачі мережі гнівно відреагували на такий столичний транспорт. В коментарях вони висловили обурення, але зійшлися на думці, що такі маршрутки пройшли техогляд, але на них є попит і люди змушені користуватися ним.

  • Кожен день їжджу на цій маршрутці. Жодного разу такої фігні не спостерігав. Отломался важіль кпп. Доїхати треба було ж якось ? Щоб його приварити назад. Водила молодець! Міг би всіх вигнати з маршрутки і чекати тих допомогу.
  • А мені реально шкода водія. Для того, щоб прогодувати себе і сім'ю, змушений працювати на такій х*рне то(( з задоволенням працював особистим водієм, катаючись на джип.
  • Але люди їдуть мовчки! Значить все влаштовує. Я як до робила зауваження водієві, про те що говорить моб. Мене ніхто не підтримав. Взагалі. Тиша...
  • Перевірку пройшла маршрутка, значить норм.
  • Знай наших і заздри, Ілон Маск!

Заздри, Ілон Маск: у Києві висміяли &quot;втомлену&quot; маршрутку (відео)Заздри, Ілон Маск: у Києві висміяли &quot;втомлену&quot; маршрутку (відео)Скріншот коментарів

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