Затягне хмарами і заллє дощами: синоптики розповіли, де сильно погіршиться погода

Погода в Україні в суботу, 22 серпня, буде несприятливою в багатьох областях країни. Частину регіонів накриє сильними грозовими дощами та очікується невелике зниження температури повітря.

На сході України мінлива хмарність, грози та дощі пройдуть у Дніпрі та Донецькій області, на решті території – сухо. Температура повітря коливатиметься вночі від +14 до +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +28 градусів.

У південних областях також пройдуть грози. Негода захопить Херсон та Крим, а в Одесі та Миколаєві – мінлива хмарність. Вночі від +18 до +20 градусів, вдень очікується від +27 до +30 градусів, у Криму +26 +28 градусів.

У північних областях можливий невеликий дощ вночі, вдень сухо. Температура повітря вночі становитиме +13 +15 градусів, вдень прогріється до +25 +27 градусів.

На заході України очікується суха та хмарна погода, опади не прогнозуються. Вночі від +13 до +16 градусів. Вдень повітря прогріється до +27 +29 градусів.

В центральній частині країни пройде дощ у нічні години, вдень очікується суха погода, невелика хмарність. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +15 +17 градусів, вдень від +25 до +28 градусів.

У Києві 22 серпня очікується хмарна погода, опади у вигляді дощу вірогідні тільки вночі. Температура повітря складе +16 +18 градусів вночі, вдень очікується від +24 до +26 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 22 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на вихідні та розповіли, де пройдуть грози.

А також розповідали про те, що українцям повідомили, яка погода буде на день Незалежності.