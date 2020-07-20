У Затоці застрелили подружню пару: вбивцею виявився кум

У Затоці застрелили пару (колаж РБК-Україна)

У Затоці знайшли вбитими чоловіка і жінку

Під Одесою, в Затоці сталося подвійне вбивство. На курорті вбили сімейну пару, тіла людей виявили в районі станції Лиманська. Загинуло подружжя на ім'я Ігор і Наталія. У чоловіка - одне вогнепальне поранення, у жінки - три.

Як пише Одеса. інфо, підозрюваний у скоєнні вбивства вже затриманий, він також житель курортного селища. Він є кумом убитому чоловікові.

За попередньою версією, між загиблими і підозрюваним був конфлікт на ґрунті боргових зобов'язань. Нібито подружжя відмовлялися віддавати позичені у свого знайомого гроші і це могло стати мотивом вбивства.

"Прибувши за адресою, гвардійці виявили тіла двох людей - чоловіка і жінки. Як з'ясувалося, це подружжя. В ході опитування громадян, які проживають в кооперативі "Світанок", вдалося дізнатися, що напередодні у них стався конфлікт з невідомим громадянином, який пересувається на автомобілі Lexus сріблястого кольору", - повідомили в прес-службі Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

Поліція оперативно почала пошуки автомобіля. Через кілька годин поліцейські зупинили авто, оскільки поведінка водія викликала підозру.

У ході бесіди з водієм з'ясувалося, що йому зателефонував знайомий і повідомив, що застрелив подружжя. Завдяки цій інформації нацгвардійці зуміли дізнатися адресу цієї людини і затримали його за підозрою у скоєнні подвійного умисного вбивства.



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