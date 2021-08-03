Затишшя перед бурею: інфекціоніст повідомив, коли в Україні спалахне нова хвиля COVID-19

В Україні на даний момент затишшя перед новим спалахом коронавірусу.
Про це повідомив ТСН директор Львівської обласної інфекційної лікарні, головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко.
"Що стосується України, то дійсно, ситуація дещо краща. Загальна кількість хворих у нас зменшилася, показники летальності також знизилися. Але, як на мене, це - таке затишшя перед можливою бурею. Оскільки зараз у світі фіксується штам "Дельта", головним фактором якого є багато мутацій і він є більш заразним і агресивним для людського організму і в цьому є його головна небезпека", - повідомив медик.
Федоренко також розповів, чому зараз в Україні спокійна ситуація з COVID-19.
"Перше — це те, що у нас зараз літо. У цей період більшість населення виїжджає на відпочинок. Тому загальна кількість населення у великих містах зменшується. Друге - українці все ж прислухалися до порад медиків про необхідність вакцинації. І ми щодня читаємо про те, що темпи вакцинації зростають і це свідчить про те, що більший відсоток населення все ж вакцинується. Третій фактор - все ж багато перехворіли", - вважає лікар.
Коронавірусом активно почали хворіти діти.
"Однак є і погані новини. Сьогодні дані зарубіжних наукових центрів говорять про те, що на COVID-19 почали хворіти діти. В Україні ми знаємо, що діти не підлягають вакцинації від коронавірусу. Тому існує висока потенційна небезпека, що на якомусь рівні почнуть хворіти неповнолітні, а вони в організованих колективах і тут теж є ризик, що саме серед них може бути спалах",- резюмував Федоренко.
Як ми раніше писали, у Львові одужали всі пацієнти, у яких був підтверджений штам "Дельта".